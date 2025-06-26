Ким Кардашьян может сыграть в новом фильме о куклах Bratz: что известно
Легендарные куклы Bratz возвращаются. На этот раз они появятся на большом экране и в компании гламурной звезды реалити-шоу Ким Кардашьян
Как сообщает РБК-Украина, Amazon готовит экранизацию культовых кукол Bratz, а Ким может присоединиться к актерскому составу.
Что известно о фильме
После ожесточенной борьбы права на создание фильма по мотивам культовой линейки кукол получила студия Amazon. Над проектом работают компании Picturestart и MGA Entertainment.
Среди продюсеров новой ленты Исак Лариан, Эрик Файг и Джулия Хаммер, Джейсон и Жасмин Лариан, а также сама Кардашьян. Она также рассматривается на роль в фильме.
Сценарий к ленте пишут Чарли Полинджер и Люси Маккендрик.
В медиа предполагают, что одной из целей создания фильма является воспроизведение такого же успеха, как с "Барби" 2023 года.
Вероятно, новая лента станет переосмыслением знаменитых кукол.
Краткая история Bratz
Они появились на рынке игрушек в 2001 году и вызвали противоречивые впечатления, однако быстро стали одними из главных конкурентов Барби.
Куклы отличались уникальным и эпатажным стилем: имели большие губы, глаза и особое чувство моды.
Куклы Bratz (фото: instagram.com/bratz)
Кого может сыграть Ким Кардашьян
По информации инсайдеров, Кардашьян может воплотить роль главной антагонистки в фильме. Соглашение еще не подписано, но переговоры находятся на финальном этапе.
Инстадива известна гламурным стилем жизни, поэтому неудивительно, что она приглянулась создателям ленты.
Звезда уже имела опыт работы в кино. Из последних проектов - "Американская история ужасов", "Все честно", "До смерти красива" и другие.
Ким Кардашьян может сыграть злодейку в фильме Bratz (фото: instagram.com/entertainmenttonight)
Как отреагировали в сети
В целом пользователи восхищены новостью об экранизации истории о популярных куклах. Они отмечают, что Ким хорошо впишется в сюжет. Однако есть и те, кто ставит под сомнение актерские способности звезды реалити.
- "Ким буквально создана для этой роли. Это на самом деле гениально!"
- "Это должно быть круто".
- "Ким в роли злодейки - это лучшее, что могло случиться".
- "Боже, это будет отстой, но я могу ошибаться, даже если это фильм с Ким Кардашян (которая является ужасной актрисой) в реальном времени".
- "Почему люди платят за то, чтобы увидеть, как она играет, если шоу, в котором она снимается, ужасно?"
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При написании материала были использованы следующие источники: Deadline, The Daily Beast, комментарии юзеров в сети X.