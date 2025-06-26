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Ким Кардашьян может сыграть в новом фильме о куклах Bratz: что известно

Четверг 26 июня 2025 16:28
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Ким Кардашьян может сыграть в новом фильме о куклах Bratz: что известно Куклы Bratz оживут на большом экране (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Легендарные куклы Bratz возвращаются. На этот раз они появятся на большом экране и в компании гламурной звезды реалити-шоу Ким Кардашьян

Как сообщает РБК-Украина, Amazon готовит экранизацию культовых кукол Bratz, а Ким может присоединиться к актерскому составу.

Что известно о фильме

После ожесточенной борьбы права на создание фильма по мотивам культовой линейки кукол получила студия Amazon. Над проектом работают компании Picturestart и MGA Entertainment.

Среди продюсеров новой ленты Исак Лариан, Эрик Файг и Джулия Хаммер, Джейсон и Жасмин Лариан, а также сама Кардашьян. Она также рассматривается на роль в фильме.

Сценарий к ленте пишут Чарли Полинджер и Люси Маккендрик.

В медиа предполагают, что одной из целей создания фильма является воспроизведение такого же успеха, как с "Барби" 2023 года.

Вероятно, новая лента станет переосмыслением знаменитых кукол.

Краткая история Bratz

Они появились на рынке игрушек в 2001 году и вызвали противоречивые впечатления, однако быстро стали одними из главных конкурентов Барби.

Куклы отличались уникальным и эпатажным стилем: имели большие губы, глаза и особое чувство моды.

Ким Кардашьян может сыграть в новом фильме о куклах Bratz: что известноКуклы Bratz (фото: instagram.com/bratz)

Кого может сыграть Ким Кардашьян

По информации инсайдеров, Кардашьян может воплотить роль главной антагонистки в фильме. Соглашение еще не подписано, но переговоры находятся на финальном этапе.

Инстадива известна гламурным стилем жизни, поэтому неудивительно, что она приглянулась создателям ленты.

Звезда уже имела опыт работы в кино. Из последних проектов - "Американская история ужасов", "Все честно", "До смерти красива" и другие.

Ким Кардашьян может сыграть в новом фильме о куклах Bratz: что известноКим Кардашьян может сыграть злодейку в фильме Bratz (фото: instagram.com/entertainmenttonight)

Как отреагировали в сети

В целом пользователи восхищены новостью об экранизации истории о популярных куклах. Они отмечают, что Ким хорошо впишется в сюжет. Однако есть и те, кто ставит под сомнение актерские способности звезды реалити.

  • "Ким буквально создана для этой роли. Это на самом деле гениально!"
  • "Это должно быть круто".
  • "Ким в роли злодейки - это лучшее, что могло случиться".
  • "Боже, это будет отстой, но я могу ошибаться, даже если это фильм с Ким Кардашян (которая является ужасной актрисой) в реальном времени".
  • "Почему люди платят за то, чтобы увидеть, как она играет, если шоу, в котором она снимается, ужасно?"

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При написании материала были использованы следующие источники: Deadline, The Daily Beast, комментарии юзеров в сети X.

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