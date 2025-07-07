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Любовь с горьким послевкусием: 4 звезды, которые пожалели о браке

Понедельник 07 июля 2025 10:17
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Любовь с горьким послевкусием: 4 звезды, которые пожалели о браке Звезды, которые пожалели о браке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известные люди, несмотря на успех и славу, не застрахованы от ошибок в личной жизни.

РБК-Украина рассказывает о четырех звездах, которые поделились своим опытом разочарования в браке, которое изменило их видение любви и отношений.

Бритни Спирс

Американская поп-икона 2000-х Бритни Спирс, известная хитами "Baby One More Time", "Gimme More" и "Toxic", прошла через множество испытаний - от громких скандалов, которые подорвали ее психическое здоровье, до контроля отца из-за опеки.

Личная жизнь у нее тоже не была гладкой.

Бритни запомнилась коротким браком с детским другом Джейсоном, который продлился всего 55 часов.

Она сама призналась, что это была глупая ошибка, но ей хотелось почувствовать, что значит быть замужем.

Любовь с горьким послевкусием: 4 звезды, которые пожалели о бракеБритни Спирс (фото: Getty Images)

Вторым мужем стал танцор Кевин Федерлайн - на первый взгляд, их брак начинался спокойно.

Однако пара заключила странный брачный контракт: в случае развода Бритни должна была выплатить деньги за каждый совместный год.

Некоторое время она боготворила Кевина, даже почти отменила тур, чтобы сосредоточиться на материнстве.

Однако он начал ей изменять, и это привело к разводу, который подорвал здоровье Спирс и заставил ее попасть в психиатрическую клинику.

После этого ее признали недееспособной, а опекуном стал отец, который, по словам многих, использовал ее популярность в собственных целях.

Лишь в 2021 году Бритни освободилась от опеки отца и начала заботиться о себе.

Впоследствии она вышла замуж за Сэма Асгари, но через несколько лет и этот брак распался.

Любовь с горьким послевкусием: 4 звезды, которые пожалели о бракеБритни Спирс и Сэм Асгари (фото: Getty Images)

Деми Мур

Актриса из Нью-Мексико начинала карьеру в 80-х со второстепенных ролей, но впоследствии сыграла в таких хитах, как "Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

Деми трижды выходила замуж, но каждый брак заканчивался разводом. Первым мужем был музыкант Фредди Мур, но брак быстро распался, а Деми призналась, что сама изменила.

Вторым стал известный актер Брюс Уиллис, с которым у нее есть дети. Пара казалась идеальной, но в 1998 году они разошлись, официально расставшись лишь спустя два года.

Любовь с горьким послевкусием: 4 звезды, которые пожалели о бракеДеми Мир с дочками и Брюсом Уиллисом (фото: instagram.com/demimoore)

Последний брак был с актером Эштоном Кутчером. Они пытались завести ребенка, но первая беременность оборвалась на шестом месяце, что стало для Деми настоящим ударом.

Она начала много пить, обвиняя себя в потере. Тем временем Эштон начал ей изменять, но она пыталась это игнорировать. В 2011 году они официально развелись.

После этого у Деми начались проблемы: она почти перестала сниматься, ища уединения.

В СМИ появились сообщения о ее борьбе с алкоголем и легкими наркотиками. Дети требовали от нее пройти реабилитацию, что она и сделала.

Сейчас актриса отлично выглядит, занимается танцами и наслаждается компанией своих собак.

Майли Сайрус

Майли - нестандартная звезда музыки и кино, которая борется за собственное творческое видение и разрушает мужские стереотипы.

Первую славу ей принес сериал и фильм "Последняя песня", где она познакомилась с будущим мужем, актером Лиамом Хемсвортом.

Их отношения поначалу казались идеальными, но Майли жаждала перемен и карьерных экспериментов, к которым Лиам не был готов.

Пара рассталась, а затем в 2018 году тайно поженилась, шокировав фанов. Однако брак продлился всего семь месяцев.

Любовь с горьким послевкусием: 4 звезды, которые пожалели о бракеМайли Сайрус и Лиам Хемсворт (фото: instagram.com/liamhemsworth)

Несколько лет назад вышла ее песня "Flowers", которая за неделю побила рекорд Spotify. Фанаты видят в текстах и клипе намеки на отношения с Лиамом, к тому же релиз совпал с его днем рождения.

В сети ходят слухи о многочисленных изменах Лиама, но Майли пока не комментирует. Причины развода остаются загадкой, но известно - это сильно ранило певицу.

Сейчас Майли доказывает, что может сама купить себе цветы, написать свое имя на песке и идти танцевать, держа себя за руку.

Шакира

Колумбийская певица, танцовщица и модель познакомилась с футболистом Жераром Пике в 2010 году на съемках клипа "Waka Waka".

Она почти пожертвовала карьерой, переехала в Барселону и родила двух сыновей. Официально пара не поженилась, но прожила вместе много лет.

Шакира называла Пике идеальным отцом, но, очевидно, не любимым мужем. В 2022 году она уличила его в новой измене и выгнала из дома.

Любовь с горьким послевкусием: 4 звезды, которые пожалели о бракеШакира и Жерар Пике (фото: instagram.com/shakira)

Разрыв был болезненным - в том же году певица выпустила клип, где изображена с дыркой в груди и сердцем в руке.

Бывшие до сих пор не могут отпустить друг друга и продолжают решать свои отношения на расстоянии.

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Бритни Спирс Деми Мур Майли Сайрус Звёзды
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