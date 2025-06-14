Крутые комедии, которые заряжают позитивом: дерзкие и очень стильные

Хотите снять стресс и зарядиться позитивом? Эти легкие фильмы подарят настроение и громкий смех.

"Легкомысленная я"

После невинной лжи старшеклассница оказывается в эпицентре сплетен и осуждения. Она решает воспользоваться ситуацией и с юмором и стилем превращается в настоящую бестию.



"Простушка"

Неожиданная правда заставляет старшеклассницу иначе посмотреть на мир, в котором она живет. Объединившись со своим знакомым, она пытается добиться внимания парня, который ей нравится, и при этом изменить правила игры.



"Бестолковые"

Богатая, стильная и немного наивная школьница решает стать свахой и превратить скучную жизнь одноклассников в романтический хаос. Но пока она играет в Купидона, сама попадает в ловушку настоящих чувств.



"Сдохни, Джон Такер!"

Когда три девушки узнают, что встречаются с одним и тем же красавчиком, они встают на путь мести. Джону Такеру приходится несладко! Но удастся ли изменить школьного ловеласа?



"Папе снова 17" (17 Again, 2009)

Разочарованный в жизни мужчина неожиданно оказывается в теле 17-летнего себя. У него появляется второй шанс сделать все правильно и наладить отношения с родными, однако в таком образе, конечно, не обходится без комедии.



"Училка" (Bad Teacher, 2011)

Циничная и незаинтересованная в работе учительница мечтает о богатом мужчине. Однако на пути появляются преграды.

"Крутые девчонки"

Фильм с иронией, сарказмом и розовым гламуром. Когда новенькая попадает в самую популярную девчачью тусовку, она решает дать отпор плохим девушкам.