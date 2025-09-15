Ласточкин вышел на связь с фронта: неожиданное видео на "Лізі Сміху"
Юморист и звездный тренер "Ліги Сміху" Игорь Ласточкин несколько месяцев встал на защиту Украины и почти "исчез" из соцсетей. Но недавно комик сделал исключение и показался на редких кадрах.
Как сообщает РБК-Украина, видео с Ласточкиным показали в новом выпуске "Лиги Смеха", который уже вышел на YouTube.
Где сейчас Ласточкин
Так, Ирина Сопонару, Кирилл Ганин и Анастасия Машлятина вышли на сцену как команда "Волонтери". Вместе с ними должен был выйти и Ласточкин, но сейчас он служит.
Поэтому Ганин решил "позвонить" коллеге. На экраны вывели видео с Ласточкиным.
Кирилл спросил, почему Игорь не на сцене. В ответ на это он проговорил шутку.
"Был в "Лізі Сміху" - спрашивали, чего не на фронте. Теперь на фронте и спрашиваете, чего не в "Лізі Сміху"? Вы нормальные?" - сказал Ласточкин.
Игорь Ласточкин сейчас (скриншот)
Также Игорь отметил, что ничего не готовил к выступлению команды, ведь сейчас он занимается другим. Ласточкин показал, как его бригада "набрасывает" врагу.
"Скажите, разрыв! Только попробуйте не смеяться там. Так, все, я ушел. У меня тут работка есть... А вам удачного выступления", - сказал артист-военный.
Затем он показал своего побратима. Игорь попросил его передать привет "Лиге Смеха".
"Ліга Сміху? Почему на фронте?" - ответил военный.
Известно, что Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодний яр" на Донбассе. Он встал на защиту Украины в феврале этого года.
Полный выпуск "Ліги Сміху" - видео
