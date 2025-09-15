ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ласточкин вышел на связь с фронта: неожиданное видео на "Лізі Сміху"

Понедельник 15 сентября 2025 20:44
UA EN RU
Ласточкин вышел на связь с фронта: неожиданное видео на "Лізі Сміху" Игорь Ласточкин (фото: instagram.com/lastochkin_igor)
Автор: Полина Иваненко

Юморист и звездный тренер "Ліги Сміху" Игорь Ласточкин несколько месяцев встал на защиту Украины и почти "исчез" из соцсетей. Но недавно комик сделал исключение и показался на редких кадрах.

Как сообщает РБК-Украина, видео с Ласточкиным показали в новом выпуске "Лиги Смеха", который уже вышел на YouTube.

Где сейчас Ласточкин

Так, Ирина Сопонару, Кирилл Ганин и Анастасия Машлятина вышли на сцену как команда "Волонтери". Вместе с ними должен был выйти и Ласточкин, но сейчас он служит.

Поэтому Ганин решил "позвонить" коллеге. На экраны вывели видео с Ласточкиным.

Кирилл спросил, почему Игорь не на сцене. В ответ на это он проговорил шутку.

"Был в "Лізі Сміху" - спрашивали, чего не на фронте. Теперь на фронте и спрашиваете, чего не в "Лізі Сміху"? Вы нормальные?" - сказал Ласточкин.

Ласточкин вышел на связь с фронта: неожиданное видео на &quot;Лізі Сміху&quot;Игорь Ласточкин сейчас (скриншот)

Также Игорь отметил, что ничего не готовил к выступлению команды, ведь сейчас он занимается другим. Ласточкин показал, как его бригада "набрасывает" врагу.

"Скажите, разрыв! Только попробуйте не смеяться там. Так, все, я ушел. У меня тут работка есть... А вам удачного выступления", - сказал артист-военный.

Затем он показал своего побратима. Игорь попросил его передать привет "Лиге Смеха".

"Ліга Сміху? Почему на фронте?" - ответил военный.

Известно, что Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодний яр" на Донбассе. Он встал на защиту Украины в феврале этого года.

Полный выпуск "Ліги Сміху" - видео

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига смеха Новости шоу-бизнеса Игорь Ласточкин Звезды шоу-бизнеса
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"