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"Улетаю со слезами". Алхим заявила, что покидает Украину и раскрыла причину

Пятница 01 августа 2025 19:56
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"Улетаю со слезами". Алхим заявила, что покидает Украину и раскрыла причину Анна Алхим переезжает в Дубай (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Скандальная украинская блогерша Анна Алхим сообщила, что покидает Украину и переезжает жить в Дубай. По словам девушки, на это есть веская причина.

Как сообщает РБК-Украина, о решении о переезде блогерша написала 1 августа в личном Telegram-канале.

Что Алхим рассказала о переезде в Дубай

"Теперь мы будем жить там. Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет", - заявила она.

По словам блогера, всю рекламную деятельность она также планирует вести именно из заграницы, куда переезжает вместе с сыном.

Более того, возвращаться в Украину Алхим не собирается и попросила подписчиков не строить догадок относительно причин ее переезда.

"Ребята, не придумывайте. Никто меня не выгонял. Ни одна из ваших версий не правильная. Расскажу потом как-нибудь", - заявила она.

&quot;Улетаю со слезами&quot;. Алхим заявила, что покидает Украину и раскрыла причинуКак Алхим заявила о переезде (скриншот)

Почему блогерша покидает Украину

Впоследствии в новом посте она объяснила, что на решение окончательно покинуть Киев повлияла ситуация с безопасностью в стране. Очередная российская атака заставила в очередной раз задуматься над переездом.

"После последнего прилета в "Республику", куда Вова ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день, как лотерея, мне надоел. Не будет обстрелов - со слезами на глазах вернусь домой, потому что с такими же слезами я и лечу туда", - написала она.

В то же время Анна подчеркнула, что все еще обожает Киев.

"Лучше Киева для меня места нет! Не пишите х*йню", - добавила она.

&quot;Улетаю со слезами&quot;. Алхим заявила, что покидает Украину и раскрыла причинуАлхим объяснила, почему не вернется в Украину (скриншот)

Что известно об Анне Алхим

Напомним, она - украинский блогер, которая родилась 6 октября 1991 года в городе Терновка, Днепропетровской области. Настоящее имя - Анна Николаевна Алхимова.

В 2017 году вышла замуж за бизнесмена Александра Буряченко, от которого через год родила сына Владимира. В 2019-м они развелись. Причиной в частности стали измены мужа.

Однако и сама блогерша оскандалилась отношениями с женатым. В этом году она ошарашила деталями о романе с предпринимателем Константином Валеулиным, с которым была вместе два года.

Алхим постоянно попадает в публичные скандалы из-за своих высказываний: то обозвала жителей запада Украины, то танцевала под русскую музыку возле аллеи погибших воинов, то в очередной раз опозорилась отношением к украинскому языку.

Ранее мы писали, как Анна Алхим и Елена Мандзюк публично обсудили свой скандал.

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