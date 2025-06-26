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Макс Барских прямо на сцене сделал предложение фанатке (видео)

Четверг 26 июня 2025 14:36
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Макс Барских прямо на сцене сделал предложение фанатке (видео) Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский певец Макс Барских прямо на сцене сделал предложение руки и сердца своей фанатке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в TikTok пользователя с ником mariia..riaba.

Произошло это во время выступления артиста несколько дней назад.

Дело в том, что девушка в последнее время не пропускает ни одного выступления Барских и дарит ему огромные букеты цветов и подарки. Кроме того, она не забывает и про команду артиста - им тоже она дарит цветы и сувениры.

Фанатка родом из города Бахмут, который сейчас временно оккупирован РФ, поэтому сейчас живет в Одессе, а также путешествует по всей Украине.

"Букеты все больше и больше. Когда ты мне уже машины будешь дарить?!" - с юмором отметил артист.

Затем Макс Барских посмотрел подарок, который ему презентовала девушка. Как она отметила, это изображение неба в тот день, когда родился артист.

Певец был очень тронут необычным подарком и эмоционально отреагировал.

"Ну все - выходи за меня", - сказал он.

@mariia..riaba Ну все, виходь за мене @Миледи #максбарских #концерт#пропозиція #maxbarskih #чернівці #рекомендації оригінальний звук - Mariia

Кто такой Макс Барских

Макс Барских (настоящее имя - Николай Ботник) - украинский певец родом из Херсона, родился 8 марта 1990 года.

Обрел популярность после участия в шоу "Фабрика звезд", которое стало стартом его музыкальной карьеры. После переезда в Киев окончил Академию эстрадного и циркового искусства.

До полномасштабной войны выступал преимущественно на русском, но с 2022 года перешел на украинский язык. Его песня "Буде весна" стала символом надежды для многих украинцев.

Несмотря на первоначальные заявления режиссера и продюсера Алана Бадоева о том, что старые хиты не будут переведены, впоследствии "Туманы" и "Подруга-ночь" зазвучали на украинском.

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