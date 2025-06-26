Мардж умерла? Финал "Симпсонов" шокировал зрителей (видео)

Финал 36-го сезона легендарных "Симпсонов", которые выходят еще с 1989 года, спровоцировал нешуточные споры. Самый жесткий спойлер: создатели показали, что одна из главных героинь, Мардж Симпсон, умрет.

Что известно о финальной серии "Симпсонов" и почему смерть Мардж всех шокировала, рассказывает РБК-Украина.

Что показали в последней серии

Так, последний эпизод 36-го сезона, который получил название "Estranger Things" (да, это шуточная аллюзия на "Очень странные дела"), показал переживания Мардж. Жена Гомера боялась, что ее дети в будущем не будут поддерживать отношения.

"Мы с вашим отцом не будем рядом вечно. Когда вы станете старше, вам нужно будет опираться друг на друга. Что бы вы ни делали, не отдаляйтесь. Вы разделяете путешествие, которое никто другой никогда не поймет. Вы никогда, никогда, никогда не должны воспринимать это как должное", - говорила Мардж.

Когда же она просит Лизу и Барта проводить вместе время и не "терять" друг друга, они не очень охотно с этим соглашаются. И потом эпизод "переносится" в будущее.

В кадре показана могила Мардж. Возле нее стоит вся ее семья.

"Симпсоны" убили Мардж (скриншот)

"Любимая жена, мама, мастерица по жарке отбивных", - даже надпись на могиле была шуточной.

В "Симпсонах" показали смерть Мардж (скриншот)

Затем зрителям показали, что произошло с семьей за 35 лет. Лиза стала успешной, она работает в NBA и платит за проживание своего отца в доме престарелых. Но потом оказывается, что ее брат Барт устроил в их семейном гнездышке свой "дом престарелых", где и живет Гомер.

Чем закончились "Симпсоны" (скриншот)

Конечно, все это возмущает Лизу, она ссорится с Бартом и прямо говорит, что тот неудачник. Затем брат и сестра начинают выяснять отношения, а обстоятельства вокруг только раскрывают новые детали и поднимают проблемы, о которых нужно поговорить.

Лиза и Барт Симпсоны стали взрослыми (скриншот)

И пока брат ссорится с сестрой, их отца забирает служба защиты. А Лиза случайно находит на чердаке видео, которое для всей семьи оставила Мардж.

Слова мамы растрогали и поразили, а потому все заканчивается примирением. Лиза и Барт снова находят общий язык, а Мардж смотрит на все с неба и радуется за детей.

Почему финал "Симпсонов" не все оценили

Тот факт, что создатели мультсериала просто взяли и "убили" Мардж, многих возмутил. Главной "изюминкой" сюжета было то, что персонажи почти не менялись, ведь с 1989 года Лиза, Барт и Мэгги оставались детьми - все 36 сезонов.

Конечно, в некоторых сериях авторы уже показывали будущее, но смерть Мардж ошарашила. Поэтому в соцсетях разгорелись нешуточные дискуссии. Кто-то ругает создателей "Симпсонов" за печальный финал нового сезона, а кто-то просто надеется, что новый сезон все же выйдет с Мардж. Поэтому пользователи пишут: