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"Подруга моя": Анна Тринчер откровенно о женской измене и одиночестве после развода

Понедельник 16 июня 2025 19:13
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"Подруга моя": Анна Тринчер откровенно о женской измене и одиночестве после развода Анна Тринчер (фото предоставлено пресс-службой артистки)
Автор: Иванна Пашкевич

Не так давно Анна Тринчер презентовала песню "Подруга моя" - искреннюю историю о настоящей женской дружбе, поддержке и любви, которая не требует громких слов. О женщинах, которые не исчезают, когда сложно, не задают лишних вопросов, не осуждают.

РБК-Украина поговорило с Аней о ее собственном пути к принятию женской поддержки - через предательство, одиночество и новые открытия. А также о подругах, которые стали тылом, и о том, как снова научиться доверять женщинам.

– Помнишь момент, когда впервые почувствовала: женщина, которая рядом, - не просто друг, а твой тыл и пристанище?

- Это произошло тогда, когда я осталась со всем одна. После развода, кроме работы и мужа, в моей жизни больше ничего не оставалось - и это, я уже сейчас понимаю, была моя ошибка. Когда стало по-настоящему тяжело, я вдруг осознала: мне даже не с кем поплакать.

Именно в этот период в моей жизни начали появляться женщины. Сначала - осторожно, как кирпичики. Они вдыхали в меня жизнь. Подставляли плечо, когда я была на дне, и праздновали мои победы, когда я поднималась. И я училась быть рядом с ними так же - честно, искренне, по-взрослому. Это и есть настоящая дружба.

&quot;Подруга моя&quot;: Анна Тринчер откровенно о женской измене и одиночестве после разводаАнна Тринчер (фото предоставлено пресс-службой артистки)

Для этого мы, кстати, и создали "Пробач". Потому что за всем этим юмором и откровенными разговорами стоит наша настоящая поддержка. Живая, искренняя, проверенная моментами, когда больно, и моментами, когда счастье не помещается в груди.

Нам часто пишут: "Вы же, видимо, не настоящие подруги - это просто формат". Но нет. Мы - классный пример того, что женщины могут быть друг для друга тылом. Что женская дружба существует и что она лечит.

– Почему, по твоему мнению, нам проще дать второй шанс мужчине, чем женщине-подруге?

- Потому что у нас с детства укоренено: женщина женщине - конкурентка, соперница, опасность. И когда подруга изменяет - это не просто боль, это подтверждение старого шаблона: "Ну вот, я же знала".

Я пережила такое в школе. У меня была лучшая подруга, которую я любила всем сердцем. Мы дружили втроем с парнем, с которым я тогда встречалась. После разрыва с ним она перестала со мной общаться без всякого объяснения. А потом я узнала, что она все это время любила его. Три года дружбы - и в один день она стала чужим человеком.

&quot;Подруга моя&quot;: Анна Тринчер откровенно о женской измене и одиночестве после разводаАнна Тринчер (фото предоставлено пресс-службой артистки)

Такое предательство оставляет глубокий шрам. После этого мне было трудно доверять женщинам. Я будто постоянно искала в них изъяны, чтобы самоутвердиться. Но мужчинам почему-то давала шанс снова и снова. Почему? Потому что с мужчинами общество нас не учит соревноваться. А вот между женщинами - все, вроде как по умолчанию - "битва".

– Что ты поняла о женской дружбе сейчас?

- Что она существует, бывает честной, глубокой, нежной, целебной. Что другие женщины - это не зеркала твоих комплексов, а руки, которые могут тебя держать.

Я учусь доверять. Учусь быть поддержкой, не убегать в свои комплексы, а делиться. Не соревноваться, а обнимать. Это совсем другое качество связи: не поверхностная, а настоящая. Когда ты можешь быть собой в любом состоянии - и тебя не оценивают, а принимают.

- Аня, что бы ты сказала тем, кто до сих пор не верит, что другая женщина может быть сестрой по духу, а не соперницей?

- Не верьте стереотипам, доверяйте своему опыту. Найдите хотя бы одну женщину, которой сможете сказать: "Мне плохо. Я разбита". И если она останется рядом - это уже не просто подруга. Это ваша внутренняя опора.

&quot;Подруга моя&quot;: Анна Тринчер откровенно о женской измене и одиночестве после разводаАнна Тринчер (фото предоставлено пресс-службой артистки)

Нам долго говорили, что мы друг другу угроза. Но правда в том, что именно другие женщины могут дать нам силы, когда весь мир рушится. Мы - не соперницы. Мы - тыл друг другу.

Именно об этом моя песня "Подруга моя". Она для тех, кто когда-то был рядом со мной в самые темные моменты. Для тех, кто держал за руку, когда я молчала. Это песня-напоминание, что женщины могут быть друг для друга не конкурентками, а любовью, поддержкой, светом. И я очень хочу, чтобы каждая услышала ее и подумала: "У меня тоже есть такая - моя подруга".

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