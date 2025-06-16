Жених-военный Соломии Витвицкой трогательно обратился к ней в особенный день

Жених украинской телеведущей Соломии Витвицкой Алексей Ситайло обратился к ней с нежными и искренними словами в особенный день.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Дело в том, что сегодня телеведущая празднует свой день рождения. Ей исполняется 45 лет.

"Сегодня твой праздник, моя любимая, Соломия. Я восхищаюсь тобой - твоей силой, мудростью, добротой и тем, как ты умеешь дарить тепло другим. Ты - пример, вдохновение и человек, которым невозможно не гордиться", - отметил он.

Также он поблагодарил возлюбленную за каждый день рядом, любовь и поддержку.

"Пусть сбываются твои мечты, а все хорошее только множится. Люблю тебя безгранично", - подытожил он.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Телеведущая уже успела отреагировать на поздравление и поставила смайл в виде сердечка в комментариях.

Кроме того, Витвицкая написала длинный пост о том, каким был ее минувший год.

"Этот мой год был очень разный. Свет и тьма чередовались как в старых кинохрониках. Было много любви, поддержки, больших дел. Было и многое, о чем не хочется вспоминать, но забыть тоже нельзя", - отметила она.

Также она подчеркнула, что верит в любовь и украинцев.

"Я верю. В любовь - настоящую, немного безумную, но теплую и взаимную. В нас, украинцев, которые поддерживают друг друга даже тогда, когда сами едва стоят", - подчеркнула Соломия Витвицкая.

Напомним, будущие возлюбленные были знакомы много лет, пересекались на днях рождения общих знакомых, но общение между ними было поверхностное.

После начала полномасштабного вторжения РФ Алексей, который до войны был судьей районного суда Сумской области, мобилизовался в ВСУ и попросил у Витвицкой помощь со сбором. Между ними завязались дружеские отношения.

Вскоре у пары начался роман, а в феврале 2025 года военный сделал Соломии Витвицкой предложение.

Соломия Витвицкая с женихом-военным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)