ua en ru
Вс, 15 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Научил не бояться и кайфовать": украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папе

Воскресенье 15 июня 2025 09:51
UA EN RU
"Научил не бояться и кайфовать": украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папе Украинские звезды поделились самыми теплыми воспоминаниями о папе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца - праздник, полный тепла, благодарности и искренних эмоций. В этот день украинские звезды поделились трогательными историями о своих отцах: вспомнили важные моменты, папины советы, детские воспоминания и все то, что навсегда осталось в сердце.

РБК-Украина собрало самые трогательные из них.

Наталка Денисенко

Первое приятное воспоминание с отцом, которое сразу пришло на ум - это как папа учил меня ездить на велосипеде. Тогда он свистнул так, что мне очень понравилось и я попросила его научить меня также свистеть.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеНаталка Денисенко с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

В результате это был урок не обучения езде на велосипеде, потому что научилась я только свистеть в тот день.

Сейчас вспоминаю этот момент из детства и понимаю, какой же у меня харизматичный отец! Это было так весело и смешно, что хоть и с велосипедом не сложилось.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеНаталка Денисенко с отцом (скриншот)

Екатерина Лозовицкая

Одно из самых ярких воспоминаний о папе - как он возил меня на танцы. Каждый день после школы: сначала домой перекусить, потом - снова в дорогу.

Он ждал часами, пока шли занятия, и всегда был рядом, без единого нарекания. Отвечал за мою логистику, как мы тогда шутили.

А еще помню танцевальные турниры - с бутербродами с икрой, которые стали нашей маленькой традицией. Танцы тогда были не просто моим хобби - это было наше общее. И это навсегда осталось в сердце.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеЕкатерина Лозовицкая с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Евгений Синельников

Мой отец был летчик-штурман. Человек неба. Человек с совершенно другим миром в голове.

В связи со службой папы, несколько лет моего детства мы были за полярным кругом, на острове под названием: "Остров Кигостров".

Чтобы добраться туда, надо было идти 3,5 км по льду. Помню, как-то идем - и я вдруг проваливаюсь под лед.

Просто вижу перед глазами: вода, глубина, темнота... И тут - хлёсь! - рука отца вытаскивает меня из ледяной воды.

Потом водкой растирают, дают что-то горячее - и я снова живой. Это мое яркое воспоминание: как папа спас мне жизнь.

Он брал меня с собой в полеты. Я летал с ним на вертолетах, пассажирских и грузовых самолетах, даже на военных истребителях.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеЕвгений Синельников с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Все детство - между небом и землей. А еще помню такое: - экипажу дарили блоки "Фанты", ящики сока, юпи, жвачки. В 90-х это было настоящее золото.

Я тогда впервые попробовал "другой" мир - мир цветной водички, жвачек, шоколада. И все это - благодаря папе.

Он вышел на пенсию в 33. И все равно остался для меня человеком полета. Человеком, который всегда был где-то в небе, но в нужный момент - протягивал руку. И вытаскивал из ледяной пучины.

VLADA K

Я до сих пор ребенок, особенно рядом с папой. У меня так много теплых воспоминаний с ним, что сложно выбрать одно. Мы всегда много смеялись, гуляли, придумывали свои игры.

Но больше всего я помню его поддержку - папа всегда рядом, когда мне страшно, грустно или наоборот - очень радостно.

Он первый, кому хочется все рассказать. И даже когда я выступаю или записываю песни, я знаю, что он где-то рядом и болеет за меня всем сердцем.

Это такое особое ощущение - знать, что тебя любят просто за то, что ты есть. Я очень его люблю.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеVLADA K с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Ирина Пистрюга

В моей жизни есть такая особенность, я говорю всем, что у меня два папы. Тот, который дал жизнь и другой, который дал воспитание. Мой родной папа и мой отчим - папа.

Каждый из них оставил во мне что-то особенное. Ассоциация и воспоминание с папой - когда он подарил мне огромного зайца, такую большую-большую игрушку, которую я обнимала всей собой.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеИрина Пистрюга с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

А еще он умел делать очень странные звуки ртом. Я смеялась и повторяла за ним, и мы оба хохотали так, будто мир был создан только для этого момента.

А с папой, с отчимом, был один волшебный момент: он поместил меня на самую высокую полочку.

И я сидела там, высоко-высоко, смотрела сверху на всех, как принцесса на свое королевство.

В тот момент я почувствовала, что быть выше - это весело, безопасно и мне все можно. Эти воспоминания - как теплые пазлики моего сердца.

И я беру их с собой во взрослую жизнь: уметь радоваться, играть и сохранять в себе эти счастливые моменты.

Алексей Комаровский

Мой папа Эдуард - мастер спорта по спортивной гимнастике, и поэтому с самого роддома он начал меня тренировать (возможно против моей воли:)) Самые теплые мои воспоминания о нем связаны с турником.

Именно поэтому в пятом классе я был чемпионом школы по подтягиваниям.

Вообще самые теплые воспоминания с моим отцом связаны с путешествиями, кино и спортом: теннис, горные лыжи, плавание, бокс, автовождение!

Он научил меня не бояться, пробовать, ошибаться и снова пробовать, побеждать, достигать всего тяжелым трудом и при этом кайфовать от процесса.

Алексей Комаровский с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Сейчас отцу 64 года и каждое утро у него велопрогулки вдоль моря в Одессе.

Но есть еще одно воспоминание, связанное с кино. Мой папа был прогрессивным контентмейкером на то время (у него был крутой фотоаппарат и кинокамера, которую вы можете видеть на фото)! Он был такой себе блогер 80-х годов.

Он создавал невероятные фото и кинокадры, сам их проявлял. И мы всей семьей смотрели фильмы о наших семейных путешествиях. Именно отец меня научил чувствовать красоту кадра (может поэтому я и пошел в киноиндустрию и режиссуру).

Алина Пухальская

Одно из лучших воспоминаний моего детства - это поездка с папой в Крым. Он в то время имел свой собственный винный магазин, который так и назывался - "Крымские вина".

Мы ездили в "командировку", посещали винные подвалы. Я помню, как там было очень холодно, и папа надевал на меня свою футболку, чтобы я не замерзла.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеАлина Пухальская с отцом (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

Это был сплошной кайф в Феодосии вдвоем с папой, он разрешал мне есть пиццу, пить кока-колу - все то, что обычно было под запретом. Это было настоящее детское счастье, никогда не забуду ту поездку.

Пап, я тебя очень люблю и всегда буду играть за тебя, потому что мы команда на всегда.

Мария Вронская

Ну если о детстве, то у меня такие воспоминания. Папа был лучшей подружкой.

Это человек, который учил меня кататься на роликах, готовил самые вкусные блины, а еще с ним можно было нарушать "домашние правила".

С ним я впервые поехала в город моей мечты - в Париж. Хотя поездка была не без приключений. У нас была пересадка в аэропорту и мы пошли пить пиво (ну он пиво, а я колу).

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеМария Вронская с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Мне тогда было лет 10. И мы сидим и понимаем, что по времени наш самолет давно улетел. А нас даже не звали, такое было впервые. Пока что, это был мой единственный случай в жизни, когда я ночевала в аэропорту.

Александр Карпусь

Папа любил загадывать мне загадки. От простых - угадай, какие были цены в Советском Союзе.

Например, коробка спичек стоила одну копейку, и стакан содовой тоже одну, но с сиропом - три, позвонить из автомата стоило две копейки, проезд в трамвае - три, в троллейбусе - четыре, в метро - пять.

Самое дешевое мороженое - 7 копеек, хорошее - 15, а самое дорогое - 28, оно называлось "Каштан в шоколаде".

Черный хлеб - 16, а батон - 22. Еще была булочка за 3 копейки, бублик стоил 5, а пирожное - примерно 15. Угадывая цены, я формировал представление о стоимости разных вещей.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеАлександр Карпусь (фото предоставлено пресс-службой)

Были и более сложные задачки - их также мне давал папа. Мои любимые примеры - задача Эйнштейна, которую я смог решить мысленно, петля Мебиуса - до сих пор остается для меня загадкой.

И множество вопросов из "Что? Где? Когда?". Мой любимый: чем больше ты в нее берешь, тем больше она становится. Кто она? Ответ гениально прост - яма.

Ну и, конечно, у меня осталось много ярких впечатлений от путешествий по миру с родителями: леса Амазонки, Карибские острова, африканские саванны, аргентинские ледники - всего более 70 стран.

Ольга Пантелеймонова

У меня, возможно, не совсем типичный опыт. Мой папа был настоящим изобретателем, электронщиком. Его разработки до сих пор используются в самолетах "Антонова".

Например, приборы в рубке, черные ящики - все это разрабатывалось в КБ, где он работал. Оказалось, что у него было более 240 изобретений.

Я узнала об этом не сразу, а уже когда работала вместе с ним - на приборах для самолетов.

А самое теплое воспоминание - очень простое. Это были 90-е. Помню, дома папа пытался починить телевизор, какой-то очень крутой, японский, которых тогда в Украине даже не было.

&quot;Научил не бояться и кайфовать&quot;: украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папеОльга Пантелеймонова с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

И это был очень важный заказ для него. Он два дня не мог найти поломку. И тут я - маленькая - просто заметила крошечный дротик, который неправильно торчал. Показала ему.

И оказалось - именно в этом была проблема! Я была так счастлива, что смогла помочь.

А он - такой гордый за меня. Это казалось чем-то сверхважным, и мне тогда казалось - я спасла целый мир.

Сейчас папы уже нет - его не стало десять лет назад. И когда возвращаюсь к этим воспоминаниям, понимаю: это действительно дорого. Даже если история простая, она для меня - золотая.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
День отца Наталка Денисенко Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами
ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами