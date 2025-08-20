Новый "Гарри Поттер" показал семейство Уизли. Вот кто играет Джини и близнецов (фото)

HBO наконец представил актерский состав семьи Уизли для нового сериала "Гарри Поттер". Поклонники получили первое фото с исполнителями ролей Рона, Джинни, Перси, а также близнецов Фреда и Джорджа. Все герои - традиционно рыжие, как и в оригинале.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу НВО в Instagram.

Кто сыграет детей Артура и Молли Уизли

Близнецов Фреда и Джорджа Уизли воплотят Тристан и Габриэль Гарланд

и Перси - актер Руари Спунер

Джинни - юная Грейси Кокрейн

Рона, как было объявлено ранее, сыграет Алистер Стаут

А мать большого семейства - Молли Уизли - воплотит Кэтрин Паркинсон.

На кадре не хватает Чарли Уизли - в сообщении объясняется, что он "находится в Румынии", поэтому появится позже.

А вот старшего из братьев, Билла Уизли, вообще не упомянули.

Кто сыграет детей Артура и Молли Уизли в "Гарри Поттере" (фото: НВО)

Что уже сняли: знакомые сцены из "Философского камня"

Сейчас съемки первого сезона сериала продолжаются в Лондоне.

Благодаря утечкам со съемочной площадки стало известно, что уже отсняли две ключевые сцены из первой книги: поездку Гарри с Дурслями в зоопарк и его первый поход на Косую аллею вместе с Хагридом.

Кадр со съемок сериала "Гарри Поттер" (скриншот)

Главного героя Гарри Поттера играет Доминик Маклафлин, а Хагрида - известный актер Ник Фрост.

Другие актеры и кто сыграет Волдеморта

В роли Гермионы Грейнджер - Арабелла Стонтон, Драко Малфоя - Локс Пратт, Албуса Дамблдора - Джон Литгоу, Минерву Макгонегел - Джанет Мактир, а Северуса Снейпа - Паапу Эссиеду.

Новые Гермиона, Гарри и Рон (фото: instagram.com/hbo)

Что касается Волдеморта - актер уже утвержден, но его имя студия держит в тайне до премьеры.

Когда выйдет сериал и сколько сезонов планируют

Съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. Затем команда возьмет небольшую паузу и сразу перейдет к производству второго сезона.

Такой темп выбран, чтобы успеть снять историю, пока юные актеры не повзрослели слишком быстро.

В целом HBO планирует создать не менее семи сезонов, которые будут выходить в течение 10 лет.

Премьера первого сезона запланирована на 2027 год - он будет состоять из 8 эпизодов.