Новый "Гарри Поттер" показал семейство Уизли. Вот кто играет Джини и близнецов (фото)
HBO наконец представил актерский состав семьи Уизли для нового сериала "Гарри Поттер". Поклонники получили первое фото с исполнителями ролей Рона, Джинни, Перси, а также близнецов Фреда и Джорджа. Все герои - традиционно рыжие, как и в оригинале.
Кто сыграет детей Артура и Молли Уизли
- Близнецов Фреда и Джорджа Уизли воплотят Тристан и Габриэль Гарланд
- Перси - актер Руари Спунер
- Джинни - юная Грейси Кокрейн
- Рона, как было объявлено ранее, сыграет Алистер Стаут
- А мать большого семейства - Молли Уизли - воплотит Кэтрин Паркинсон.
На кадре не хватает Чарли Уизли - в сообщении объясняется, что он "находится в Румынии", поэтому появится позже.
А вот старшего из братьев, Билла Уизли, вообще не упомянули.
Кто сыграет детей Артура и Молли Уизли в "Гарри Поттере" (фото: НВО)
Что уже сняли: знакомые сцены из "Философского камня"
Сейчас съемки первого сезона сериала продолжаются в Лондоне.
Благодаря утечкам со съемочной площадки стало известно, что уже отсняли две ключевые сцены из первой книги: поездку Гарри с Дурслями в зоопарк и его первый поход на Косую аллею вместе с Хагридом.
Кадр со съемок сериала "Гарри Поттер" (скриншот)
Главного героя Гарри Поттера играет Доминик Маклафлин, а Хагрида - известный актер Ник Фрост.
Другие актеры и кто сыграет Волдеморта
В роли Гермионы Грейнджер - Арабелла Стонтон, Драко Малфоя - Локс Пратт, Албуса Дамблдора - Джон Литгоу, Минерву Макгонегел - Джанет Мактир, а Северуса Снейпа - Паапу Эссиеду.
Новые Гермиона, Гарри и Рон (фото: instagram.com/hbo)
Что касается Волдеморта - актер уже утвержден, но его имя студия держит в тайне до премьеры.
Когда выйдет сериал и сколько сезонов планируют
Съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. Затем команда возьмет небольшую паузу и сразу перейдет к производству второго сезона.
Такой темп выбран, чтобы успеть снять историю, пока юные актеры не повзрослели слишком быстро.
В целом HBO планирует создать не менее семи сезонов, которые будут выходить в течение 10 лет.
Премьера первого сезона запланирована на 2027 год - он будет состоять из 8 эпизодов.
