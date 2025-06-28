Внучка Ротару блеснула плоским животиком в брендовом купальнике (фото)
Соня Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, показала стильный пляжный образ, который подойдет не только для фотосессии, но и для изысканного отдыха у воды. Кроме этого, модель похвасталась стройными формами.
РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Евдокименко рассказывает, как выглядит стильный купальник на лето и кому он точно подойдет.
Как выглядит внучка Ротару
На этот раз модель и инфлюенсер похвасталась кадрами из летнего отпуска, которые сделала на фоне живописной природы Италии. И главное внимание привлекает не только пейзаж, но и ее стильный образ.
Для прогулки у озера Комо Соня выбрала купальник в трендовом цвете теплой карамели. Асимметричная модель от бренда Max Mara с одним плечом и декоративной брошью в виде логотипа выгодно подчеркнула ее загар, фигуру и плоский живот. А солнцезащитные очки с полупрозрачными линзами дополнили расслабленный, но роскошный лук.
Внучка Ротару блеснула формами (скриншоты)
Такая модель купальника - одна из главных трендов этого лета. Внучка Ротару нередко выбирает стильные образы, а потому даже на отдыхе отдает предпочтение известным брендам и удачным моделям, которые подчеркивают ее фигуру.
Кстати, Соня мало говорит о личной жизни, но в 2024 году она "засветила" своего бойфренда. 24-летняя девушка не раскрывала деталей, но фото было очень романтичным.
Внучка Ротару с бойфрендом (скриншот)
Какие купальники сейчас в моде
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Асимметричные модели: купальники с одним открытым плечом или вырезами - топ тренд лета, они добавляют нотку минимализма и сексуальности
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Нейтральные оттенки: карамель, нюд, оливковый и шоколад идеально подчеркивают загар и легкие естественные образы
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Практическая функциональность: комфортный джерси с UPF-защитой, съемные чашки и внутренние швы - трендовый выбор для тех, кто стремится к удобству без ущерба стилю.
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