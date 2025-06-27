Умер композитор Лало Шифрин - автор саундтрека "Миссия невыполнима"

Умер легендарный американский композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин. Ему было 93 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

О смерти композитора сообщил его сын Райан, который также является музыкантом. По его словам, отец умер из-за осложнений, вызванных пневмонией.

Райан рассказал, что семья была рядом в тот момент, когда композитор ушел из жизни, и это произошло мирно.

Он поблагодарил за возможность быть рядом до последних минут, отметив, что они до сих пор пытаются справиться с потерей и очень благодарны за всю любовь и поддержку, которую получили.

Лало Шифрин (фото: Getty Images)

"Все еще пытаемся пережить эту потерю и очень тронуты всей любовью и поддержкой, которую мы получили", - сказал сын Лало.

Что известно о Лало Шифрине

Лало Шифрин - известный кинокомпозитор и джазовый музыкант. В 1950-60-х годах он работал с такими легендами, как Диззи Гиллеспи и Дюк Эллингтон.

На его счету десятки музыкальных произведений для кино и телевидения, среди которых одна из самых узнаваемых тем в истории кинематографа - саундтрек к сериалу "Миссия невыполнима".

Сам композитор рассказывал, что создал эту мелодию всего за три минуты, даже не видя кадров шоу.

Кроме этого, он написал музыку к фильмам "Безжалостный Люк", "Буллит", "Выход дракона", "Четыре мушкетера", "Орел приземлился" и трилогии "Час пик".

За время своей творческой деятельности Шифрин получил четыре премии "Грэмми" и был шесть раз номинирован на "Оскар".

Лало Шифрин (фото: Getty Images)

В 2018 году он получил почетную награду Американской киноакадемии за весомый вклад в мировое кино.

Его имя увековечено на Аллее славы в Голливуде, а мелодия к "Миссии невыполнимой" внесена в Зал славы "Грэмми".