Умерла звезда сериала "Коли ми вдома"

Звезда сериалов Татьяна Шелига, которой было 76 лет, умерла. Актрисы не стало 3 июля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Facebook написала ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига.
Так, еще несколько дней назад дочь писала об ухудшении состояния своей мамы. Последние несколько лет Шелига не снималась в кино, о ее жизни было мало что известно.
"Мама, Татьяна Шелига, в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется. Я ни у кого ничего не прошу", - сообщала Анастасия.
И в четверг она рассказала, что Шелига умерла.
"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже", - написала дочь.
Причину смерти матери она пока не раскрывает. Но известно, что в 2022 году Шелига перенесла серьезную операцию. Тогда ей делали стентирование, ведь актриса попала в больницу с полным закрытием аорты.
Новость о смерти Шелиги шокировала ее фанов. В комментариях они пишут:
Татьяна Шелига родилась в 1948 году в Киеве. Она мечтала стать актрисой еще с детства, а потому пыталась поступить в театральный вуз. Со второй попытки она все же "прорвалась" в московский МХАТ, после которого работала в театре Севастополя.
В 1995 году Татьяна Леонардовна вернулась в Киев и начала играть в составе Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Там она работала до 2010 года. Параллельно актриса снималась в кино и сериалах.
Актриса имела звание "Заслуженного артиста Украины", а в 1997 году стала номинанткой премии "Київська пектораль". Шелигу можно было увидеть в "Леди бомж", "Ліки для бабусі" и мюзикле "За двумя зайцами". А еще она известна многим как Надежда Бакулина из сериала "Коли ми вдома".
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