У пропагандистки Симоньян рак, - росСМИ

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала, что готовится к операции. У нее нашли "страшную болезнь", а росСМИ уже объявивили, что у нее рак.

Что сказала Симоньян

7 сентября пропагандистка пришла в эфир на одном из российских каналов и заговорила о том, что у нее проблемы со здоровьем. Она вспомнила о своем муже-путинисте Тигране Кеосаяне, который уже 9 месяцев находится в коме. И, как оказалось, теперь лечиться нужно еще и ей.

"Как говорят у нас в России: пришла беда - отворяй ворота. Вот ворота в нашем доме уже не то, что не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами... У меня диагностировали страшную и тяжелую болезнь. У меня завтра операция, как раз вот здесь, под этим орденом", - сказала Симоньян и приложила руку к груди.

У Симоньян рак (скриншот)

Свое признание она назвала "каминг-аутом" и вспомнила, что патриарх РПЦ Кирилл назвал ее "воином".

А вскоре СМИ страны-агрессора заявили, что "ужасная болезнь", о которой говорила Симоньян - это онкология.

"Глава Russia Today Маргарита Симоньян может покинуть должность из-за рака... Источник на медиарынке, близкий к Симоньян, рассказал The Moscow Times, что у нее обнаружили рак, у нее очень серьезные проблемы со здоровьем. По словам источника, решается вопрос о ее продолжении работы в Russia Today и рассматривается вариант ее ухода", - указано в СМИ.

Кто такая Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - одна из ключевых фигур российской пропаганды. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Карьеру журналистки начала на региональном телевидении, а в 2005 году, в возрасте 25 лет, была назначена главным редактором телеканала Russia Today (RT). Под ее руководством RT превратился в основной международный рупор путинской пропаганды, распространяющий кремлевскую версию событий.

Симоньян известна своей агрессивной риторикой против Украины и Запада, оправданием войны, оккупации Крыма и поддержкой политики Владимира Путина. Она регулярно выступает на российских телеканалах, где озвучивает нарративы Кремля и дискредитирует оппозицию. В США против нее введены персональные санкции.

С 2012 года Маргарита Симоньян состоит в браке с российским режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. У них трое детей. Кеосаян также известен как активный пропагандист и сторонник путинского режима. Он снял ряд фильмов, выступал на телевидении, вел шоу и регулярно делал резкие антипатриотические заявления в адрес Украины.