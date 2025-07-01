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Пророческие роли: 5 советских звезд, которые повторили судьбу своих персонажей в кино

Вторник 01 июля 2025 09:00
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Пророческие роли: 5 советских звезд, которые повторили судьбу своих персонажей в кино Звезды СССР, которые повторили судьбу своих экранных героев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В кино они проживали чужие жизни - драматические, счастливые, трагические. Но со временем оказалось, что некоторые звезды советского экрана сами стали заложниками сюжетов, которые когда-то играли на съемочной площадке.

В этой подборке РБК-Украина вспоминает 5 советских актеров, которые повторили судьбу своих персонажей в жизни.

Леонид Быков

Когда вспоминают имена настоящих легенд советского кино, одно из первых - Леонид Быков.

Его фильмы "В бой идут одни старики" и "Алешкина любовь" давно стали классикой.

А вот лента "Аты-баты, шли солдаты", которая вышла в 1976 году, стала для него последней.

В ней Быков не только срежиссировал события на фронте, но и сам сыграл ефрейтора Святкина, который погиб под гусеницами вражеского танка.

Пророческие роли: 5 советских звезд, которые повторили судьбу своих персонажей в киноКадр из фильма "Аты-баты, шли солдаты"

Эта сцена, как оказалось позже, стала пророческой. Прошло три года, и Быков, возвращаясь с дачи за рулем своей "Волги", попытался обогнать медленный трактор.

Во время маневра его авто оказалось на встречной полосе - там его и догнал грузовик. От полученных травм режиссер погиб на месте.

Его дочь вспоминала, что будто что-то предчувствовал - говорил о смерти, планировал похороны, а однажды даже оставил ей записку с тревожной фразой: "А если это конец...".

Игорь Тальков

История трагической гибели Игоря Талькова до сих пор порождает слухи. Музыкант и актер погиб на глазах десятков людей за кулисами концерта - в результате конфликта между его директором Валерием Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Талькову было всего 34 года.

Самое страшное то, что за год до этого он снимался в фильме "За последней чертой", где сыграл лидера преступной группировки.

Пророческие роли: 5 советских звезд, которые повторили судьбу своих персонажей в киноКадр из фильма "За последней чертой"

По сюжету, его герой погибает от пули. Сцену снимали 6 октября 1990 года. И ровно через год - 6 октября 1991-го - Тальков был убит.

Талгат Нигматулин

Его называли "советским Брюсом Ли", и недаром. Талгат Нигматулин - чемпион Узбекистана по каратэ, известный актер и звезда боевика "Пираты XX века".

Но настоящая трагедия ждала его за пределами экрана.

В 1984 году Талгат сыграл в фильме "Волчья яма" - его персонаж Самат Касымов погибает от рук наставника.

Пророческие роли: 5 советских звезд, которые повторили судьбу своих персонажей в киноКадр из фильма "Пираты XX века" (Талгат справа)

В реальной жизни все оказалось слишком похожим. Актер вступил в секту, которой руководили псевдоцелители Абай Борубаев и Мирза Кымбатбаев.

Когда Нигматулин отказался участвовать в избиении новых "отступников", это стало роковым.

Его жестоко пытали восемь часов, и среди нападавших был и сам "учитель".

Анатолий Папанов

В фильме "Время желаний", который вышел в 1984 году, Анатолий Папанов сыграл добродушного чиновника Лобанова, внезапно умирающего от сердечного приступа.

Спустя три года, во время съемок другого проекта, актер решил освежиться холодным душем в жару.

Он зашел в ванную - и оттуда уже не вышел. Причина - тот самый сердечный приступ.

Пророческие роли: 5 советских звезд, которые повторили судьбу своих персонажей в киноКадр из фильма "Время желаний"

К слову, он как раз работал над лентой "Холодное лето 53-го", где его герой тоже не доживает до финала. Завершать фильм пришлось уже без Папанова.

Николай Годовиков

Петруха из фильма "Белое солнце пустыни" - один из самых известных образов Николая Годовикова.

В ленте его герой трагически погибает, получив удар штыком в грудь.

В реальной жизни Николай тоже получил удар в сердце - правда, на этот раз бутылкой.

Пророческие роли: 5 советских звезд, которые повторили судьбу своих персонажей в киноНиколай Годовиков (фото: Википедия)

Это произошло во время ссоры с нетрезвым соседом по коммуналке. Мужчина разбил стекло и ударил Годовикова острым осколком.

В отличие от своего персонажа, актер выжил.

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