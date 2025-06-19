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Репер-воин Ярмак обратился к украинцам с важным предупреждением: "Еще есть время"

Четверг 19 июня 2025 18:09
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Репер-воин Ярмак обратился к украинцам с важным предупреждением: "Еще есть время" Александр Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)
Автор: Полина Иваненко

Репер Yarmak (Александр Ярмак), который с начала полномасштабной войны защищает страну на фронте, решил поделиться мыслями относительно нашего будущего. На фоне ракетных ударов и атак "Шахедами" он дал несколько советов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Ярмак написал на своей странице в Instagram.

Что советует военный

Так, на днях репер комментировал очередную атаку по Киеву и заявил, что это "только начало", ведь "нас ждет ужасная кровавая осень". Ярмак советовал выезжать за город и подальше от стратегических объектов критической инфраструктуры.

И сейчас военный решил объяснить свои слова. Ведь, отметил Ярмак, подготовлен - защищен.

"Война обостряется, враг наращивает производство ракет и дронов, удары становятся более масштабными, недавние воздушные атаки на Израиль показали, что даже с применением одной из лучших систем ПВО и перехватчиков дружественных сил уничтожить все воздушные цели почти невозможно! Перед Украиной и миром большой вызов! Технологический и системный вызов!" - написал репер.

Он напомнил свои слова о том, что "такого ресурсного врага невозможно победить
войском, его можно победить нацией". Поэтому Ярмак дал советы и отметил, что обращается к каждому "как к боевой единице". Сначала он напомнил о рассредоточении личного состава.

Репер-воин Ярмак обратился к украинцам с важным предупреждением: &quot;Еще есть время&quot;Ярмак обратился к украинцам (фото: instagram.com/yarmak_music)

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры, производства, склады... Дома. Позаботьтесь о своем месте жительства, работы, близость расположения к укрытию, этаж квартиры. Стратегически нам нужно зарываться под землю! Хранилища должны быть комфортными и подготовленными!" - отметил репер.

Также он рассказал о важности подготовки. Военный отметил, что каждый знает о MARCH (порядок действий при оказании домедицинской и медицинской помощи в экстремальных ситуациях). По словам Ярмака, если человек впервые о таком слышит, то у него точно проблемы, а потому ему стоит загуглить и пройти обучение. А еще защитник Украины написал о вовлеченности в армию.

"Может уже пора, друг! Мы создали одно из самых эффективных подразделений сил обороны, каждую ночь сбиваем кучу "Шахедов", работаем с секретными технологиями, достойно обеспечиваем всем необходимым! Ценим людей, подбираем должность, раскрываем лучшие навыки! Или "Шахеды" сами по себе попадают? Защищай свою семью с нами! Нас ждет будущее, в котором каждый человек должен иметь ВОС и знать свое место в общей системе защиты страны!" - отметил Ярмак.

"Мысль на ночь. Что я сегодня сделал для победы, чтобы спать в своем доме, в своей постели? Какая ситуация сейчас? Критическая, но не катастрофическая! Поэтому нужно включение каждого, еще есть время подготовиться к действительно тяжелой осени! Потому что враг готовится именно в этот период устроить основной террор", - добавил он.

Репер-военный объяснил, что враг не смог все оккупировать, а потому "будет терроризировать через воздушные удары, чтобы мы сломались".

"Нам нужно пройти этот период подготовлено и слаженно! Еще есть время включиться государственным институтам. Но в срочном порядке! Я военный, имею честь защищать свою страну", - резюмировал он.

Реакция сети

В комментариях под сообщением Ярмака пользователи написали:

  • "Мощно написано. Спасибо за защиту"
  • "Истина"
  • "Спасибо вам"
  • "Сильно"
  • "Героям Слава".

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