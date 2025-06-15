Разбивают сердце. Какими были последние слова актера-военного Фелипенко в соцсетях
Актер-военный Юрий Фелипенко, о гибели которого сообщила его жена Екатерина Мотрич, был человеком искусства. И поэтому последний пост защитника Украины в соцсетях был глубоким и щемящим.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актера.
Последние слова Фелипенко в Instagram
Так, 17 марта актер-военный разместил серию черно-белых фото. На них он позирует в каске и смотрит прямо в камеру фотографа.
А под фотографиями Фелипенко разместил щемящее стихотворение Лины Костенко:
"Світ надзвичайно широкий
має укладисті далі.
Від того і перші кроки
майже завжди невдалі.
Безпомічні вірші перші.
Нещасне перше кохання.
Немає ніяких звершень,
а тільки одні поривання.
А потім проходять роки,
з’являється стримана сила.
Поглянеш – а перші кроки
вже й пилом давно притрусило.
І смішно тобі, й сердито,
і ти забуваєш часто:
для того щоб добре ходити,
раз десять треба упасти".
Еще тогда строки из стихотворения растрогали фанов. В комментариях под постом они писали, что молятся за Юрия и искренне желают, чтобы он вернулся живым.
Сейчас же, когда жена актера сообщила о его гибели, под фото актера появилось немало новых слов. Юзеры пишут:
- "Вечная память Герою Украины. Я не верю, когда прочитала - не могла поверить, думала, что неправда"
- "Нет слов. Фильмы с его участием можно пересматривать постоянно, он красивый, талантливый, харизматичный. Как так"
- "Эти слова и этот взгляд - разбивают сердце, просто ужас"
- "Боже, ну почему? Как же так... Наш актер, наш защитник... Покойся с миром, герой... Неописуемая потеря"
- "Крилатим ґрунту не треба, нема землі то буде небо!" Вечная память Тебе, Юра!".
Юрий Фелипенко погиб - что известно
Актер воевал в составе батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. Он немного говорил о службе, но изредка делился сообщениями в соцсетях.
15 июня жена Фелипенко, ведущая YouTube-проекта "Ебаут" Екатерина Мотрич, поделилась печальным известием о его гибели. Впоследствии продюсер Евгений Литвиненко сообщил, что прощание состоится в Театре на Подоле, но точная дата еще не объявлена.
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