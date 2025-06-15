ua en ru
Вс, 15 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Разбивают сердце. Какими были последние слова актера-военного Фелипенко в соцсетях

Воскресенье 15 июня 2025 19:42
UA EN RU
Разбивают сердце. Какими были последние слова актера-военного Фелипенко в соцсетях Юрий Фелипенко погиб (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Полина Иваненко

Актер-военный Юрий Фелипенко, о гибели которого сообщила его жена Екатерина Мотрич, был человеком искусства. И поэтому последний пост защитника Украины в соцсетях был глубоким и щемящим.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актера.

Последние слова Фелипенко в Instagram

Так, 17 марта актер-военный разместил серию черно-белых фото. На них он позирует в каске и смотрит прямо в камеру фотографа.

А под фотографиями Фелипенко разместил щемящее стихотворение Лины Костенко:

"Світ надзвичайно широкий
має укладисті далі.
Від того і перші кроки
майже завжди невдалі.
Безпомічні вірші перші.
Нещасне перше кохання.
Немає ніяких звершень,
а тільки одні поривання.
А потім проходять роки,
з’являється стримана сила.
Поглянеш – а перші кроки
вже й пилом давно притрусило.
І смішно тобі, й сердито,
і ти забуваєш часто:
для того щоб добре ходити,
раз десять треба упасти".

Еще тогда строки из стихотворения растрогали фанов. В комментариях под постом они писали, что молятся за Юрия и искренне желают, чтобы он вернулся живым.

Сейчас же, когда жена актера сообщила о его гибели, под фото актера появилось немало новых слов. Юзеры пишут:

  • "Вечная память Герою Украины. Я не верю, когда прочитала - не могла поверить, думала, что неправда"
  • "Нет слов. Фильмы с его участием можно пересматривать постоянно, он красивый, талантливый, харизматичный. Как так"
  • "Эти слова и этот взгляд - разбивают сердце, просто ужас"
  • "Боже, ну почему? Как же так... Наш актер, наш защитник... Покойся с миром, герой... Неописуемая потеря"
  • "Крилатим ґрунту не треба, нема землі то буде небо!" Вечная память Тебе, Юра!".

Юрий Фелипенко погиб - что известно

Актер воевал в составе батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. Он немного говорил о службе, но изредка делился сообщениями в соцсетях.

15 июня жена Фелипенко, ведущая YouTube-проекта "Ебаут" Екатерина Мотрич, поделилась печальным известием о его гибели. Впоследствии продюсер Евгений Литвиненко сообщил, что прощание состоится в Театре на Подоле, но точная дата еще не объявлена.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Война в Украине Звезды шоу-бизнеса Гибель героя
Жизнь
ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами
ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами