Скандал из-за поцелуя военных-геев: на "звездного" офицера посыпались угрозы

В Украине разгорелся громкий скандал вокруг офицера ВСУ Виталия Седюка, который несколько дней назад публично обратился в Верховную Раду с требованием равных прав для ЛГБТИК+ военных. После этого он столкнулся с давлением и запугиванием со стороны военного руководства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост организации "Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права".

С чего все началось

В ролике-обращении к Верховной Раде Виталий вместе с партнером открыто заявил о желании узаконить свои отношения.

Видео завершалось их поцелуем. Каких-либо других требований не выдвигалось - только призыв к равенству, за которое правозащитные организации борются уже много лет.

Виталий Седюк получает угрозы после обращения в Верховную Раду (скриншот)

После публикации видео, по словам активистов, Седюк начал получать угрозы со стороны заместителя командира по морально-психологическому обеспечению 158-й отдельной механизированной бригады.

Ему угрожали немедленным переводом в другую часть - что, по словам представителей организации, является распространенным способом наказания в армии.

Ситуация обострилась, когда во время встречи офицера с представителями правозащитной инициативы его внезапно вызвали на допрос.

Перед тем Виталий успел сообщить в соцсетях о давлении, которое на него оказывается.

Виталий Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Благодаря медиаподдержке и связям, история получила широкую огласку - ею заинтересовались европейские дипломаты и известные лица.

После обращения к советнице Генерального штаба по вопросам гендерной политики Оксане Григорьевой давление на офицера удалось остановить.

"Благодаря ее вмешательству удалось приостановить дискриминационные действия, за что мы бесконечно благодарны Оксане", - отмечают в заявлении.

Несмотря на это, Виталий вынужден искать новое место службы, а его личные вещи до сих пор не возвращены.

Бывшее руководство офицера, вероятно, нарушило правительственное постановление №1234, принятое в октябре 2024 года.

В документе четко указано, что "запрещается любая дискриминация военнослужащих, в частности [...] прямое или косвенное ограничение прав военнослужащих в зависимости от [...] сексуальной ориентации".

Виталий Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Правозащитники настаивают на соблюдении этой нормы со стороны военного руководства, а в случае ее нарушения - на применении санкций.

"Мы требуем, чтобы органы военного руководства знали и неуклонно выполняли это максимально прямое запрещающее предписание, а в случае его нарушения несли как минимум дисциплинарную ответственность", - говорится в заявлении.

В организации также призывают к более глубоким структурным изменениям в системе.

"Мы требуем системных изменений - полномочия военному омбудсману, расширенное влияние советников по гендерным вопросам, больше полномочий Центральному управлению защиты прав военнослужащих в Министерстве обороны Украины и привлечения к ответственности заместителя командира, который превысил свои полномочия", - добавили в организации.

Виталий Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Что известно о Виталии Седюке

Виталий стал известным благодаря многочисленным громким инцидентам со звездами мирового шоу-бизнеса, которые он устраивал на публичных мероприятиях, в частности на красных дорожках, премьерах и церемониях награждения.

В некоторых случаях ему удавалось проникнуть в зоны с ограниченным доступом, пользуясь журналистским удостоверением телеканала "1+1", где он ранее работал.

Виталий Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Среди самых известных случаев - попытка поцеловать Уилла Смита (завершившаяся поркой от актера), пощечина Брэду Питту на премьере "Колдуньи", заглядывание под платье Селены Гомес, а также инсценировка орального секса с Леонардо Ди Каприо.

Последний эпизод, по словам Седюка, был аллюзией на сцену из фильма "Волк с Уолл-стрит", где герой Ди Каприо ведет себя похожим образом со своим авторитетом.

В мае 2017 года Седюк оказался в центре еще одного скандала - во время финала песенного конкурса Евровидение в Киеве он выбежал на сцену во время выступления Джамалы и снял штаны, продемонстрировав зрителям обнаженные ягодицы.

Его сразу задержали правоохранители.

Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда заявил, что за этот поступок Седюку грозит наказание - от штрафа до пяти лет заключения за хулиганство.

Виталий Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Во время первого заседания суд присвоил ему статус невыездного, а рассмотрение дела по существу назначили на 12 июля.

30 мая Киевская местная прокуратура №4 передала обвинительный акт в Днепровский районный суд столицы.

18 июля суд постановил наложить на Седюка штраф, учитывая его публичное извинение перед Джамалой.

Певица, комментируя инцидент, раскритиковала работу охраны конкурса, но высказалась против заключения пранкера.

Окончательно решение суда было вынесено 17 июля - Седюку присудили штраф в размере 8500 гривен, с чем он согласился.

В более поздних интервью Седюк отрицал, что его действия можно квалифицировать как сталкинг, и отвергал предположения о психической неадекватности.

Свой поступок на Евровидении он охарактеризовал как "акт собственной эпатажности, эпатажный поступок".

Виталий Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Несмотря на это, его выходки преимущественно воспринимались негативно, особенно в США. Так, Los Angeles Times назвала его действия "зловещими", а The Hollywood Reporter охарактеризовал Седюка как "бесстыдного искателя внимания и сорванца".

The Huffington Post, комментируя его поведение на Каннском кинофестивале, иронично заметил: "Неужели кто-то действительно смеется?".

Другие медиа были еще более жесткими в высказываниях: блог Vulture сравнил его с "Боратом без смекалки и сатиры", Uproxx назвал "подлостью", а The Wire - "недостойным куском человеческого мусора".