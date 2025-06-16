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Скандал с русскоязычными песнями на концерте Сердючки: что говорят в команде Данилко

Понедельник 16 июня 2025 10:41
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Скандал с русскоязычными песнями на концерте Сердючки: что говорят в команде Данилко Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Иванна Пашкевич

В команде Андрея Данилко отреагировали на скандал, вспыхнувший после концерта Верки Сердючки в Киеве 13 июня. Артиста раскритиковали за исполнение старых хитов на русском языке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителей исполнителя изданию УП.

Так, в команде артиста отметили: никакого русского языка во время концерта не было.

"Андрей Данилко не использовал русского языка во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте - полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа", - заявили представители исполнителя.

Что касается самих песен, то, как пояснили в команде, Данилко не нарушил языкового законодательства - автор имеет полное право исполнять свои треки на том языке, на котором они были написаны.

Скандал с русскоязычными песнями на концерте Сердючки: что говорят в команде ДанилкоВерка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Также представители Данилко напомнили о его четкой патриотической позиции - он не только не выезжал из Украины, но и активно поддерживает наших защитников.

Из-за своей антивоенной позиции певец получил 50-летний запрет на въезд в Россию.

"Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте", - добавили в команде знаменитости.

Что известно о скандале вокруг концерта Сердючки

13 июня в столице состоялся концерт Верки Сердючки, во время которого прозвучали старые хиты на русском языке.

Речь идет о песнях "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана", которые давно стали визитной карточкой его сценического образа.

Это вызвало волну возмущения в соцсетях - часть зрителей не поняла, почему на четвертом году полномасштабной войны звучит язык врага.

Скандал с русскоязычными песнями на концерте Сердючки: что говорят в команде ДанилкоВерка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Журналист и телеведущий Виктор Дяченко обратился с жалобой к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю. Тот не оставил заявление без ответа.

"Исполнение песен на русском является нарушением закона и пренебрежением к нашему государству", - заявил Креминь и сообщил, что обратился в полицию.

Правоохранители уже зарегистрировали производство и сейчас выясняют все обстоятельства инцидента.

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