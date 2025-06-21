Скандал в Волынском драмтеатре: артисты заявили о массовых увольнениях и назвали виновных (видео)

Работники Волынского областного драмтеатра имени Тараса Шевченко (в городе Луцк) пожаловались на массовые увольнения. С артистами не продлевают контракты, в чем они видят "месть" из-за ситуации с гастролями за границу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сюжете журналистки Натальи Полищук, который она разместила на своем YouTube-канале.

Что произошло в Волынском областном драмтеатре имени Тараса Шевченко

Так, между творческим коллективом и руководством драмтеатра возникла "крайне непонятная ситуация". Сообщается, что многим артистам не продлили контракты. И поэтому профессиональные музыканты и режиссеры с высшими образованиями фактически остались без работы.

"Как по мне, это просто недоразумение, потому что никаких адекватных причин для моего увольнения нет и не существует. То есть я не нарушаю трудовой дисциплины, я старательный работник, соответствую уровню высокопрофессионального музыканта, постоянно самосовершенствуюсь и в дальнейшем развиваюсь. Поэтому причина неизвестна и мне ее тоже никто не сообщил. Со мной никто не разговаривает из дирекции", - рассказала артистка оркестра высшей категории Анна Присяжная.

Еще один работник театра, Игорь Присяжнюк, отметил, что работал здесь почти два года. Но сейчас контракт с ним не продлили. И мужчина не может понять, почему так произошло, ведь работает художником с 1979 года.

Артисты Волынского драмтеатра заявили о массовом увольнении (скриншот)

Своей историей также поделилась переселенка и скрипачка Дарья Кузьменкова, которая приехала в Луцк из Гуляйполя Запорожской области,

"Они знают о моей ситуации в семье, что мне некуда возвращаться, я единственная работающая в своей семье. Они знают, что у меня есть инвалид-военный, то есть всеми этими человеческими факторами они пренебрегли", - отметила она.

С такой же ситуацией столкнулись и другие работники театра. С ними не продлили контракты и они остались без работы, а руководство на коммуникацию не идет.

Работники подозревают, что ситуация возникла еще несколько лет назад из-за гастролей в Польшу. Тогда артисты слышали от руководства, что должны ехать за границу, чтобы не просто выступать, но и собрать деньги на машину для ВСУ. Но потом, отмечает одна из работниц, никто так и не узнал, действительно ли театр помог армии. А тем, кто ездил на гастроли, не платили даже суточные.

"Зарубежные гастроли многим не понравились, их прекратили. А вот кто выступил против - впоследствии им не продлили контракт", - говорится в сюжете.

"А если ты не хочешь ехать, то с тобой все. Тогда с тобой дирижер не разговаривает, он игнорирует, начинает на тебя злиться, потому что ты не захотел ехать в Польшу. Я не обязан, это не моя непосредственная работа", - заявил также артист высшей категории Александр Рудчик.

Сейчас обязанности директора драмтеатра исполняет шоумен Сергей Скулинец, который отказался встретиться с журналистами. А во время телефонного разговора вопрос о контрактах комментировал словами о "другом видении" и "невозможности обсуждать эту тему". Более того, известно, что на работу в театр Скулинец устроил своего сына.

"Все выглядит очень странно, ведь сокращения штата нет и на внештатные зарубежные гастроли ездить коллектив не обязан. Работники театра говорят, что они не первые. Перед этим тоже уволили много людей и проблема в том, что их профессии очень узкопрофильные, и это не Киев, где профессиональные музыканты могут с легкостью найти другую работу. Артисты сейчас намерены жаловаться представителям областной власти", - отмечает Полищук.