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Смерть МакМэхона всколыхнула звезд сериала "Все женщины - ведьмы": как они реагируют

Суббота 05 июля 2025 11:57
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Смерть МакМэхона всколыхнула звезд сериала "Все женщины - ведьмы": как они реагируют Джулиан МакМэхон умер - что пишут его коллеги (кадр из сериала)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Звезды сериала "Все женщины - ведьмы" эмоционально прощаются с Джулианом МакМэхоном. Актер умер после длительной борьбы с раком.

РБК-Украина рассказывает, как коллеги актера отреагировали на потерю и какими воспоминаниями поделились.

Алисса Милано

Вместе с Джулианом они много лет играли влюбленную пару. Непростая любовь Фиби и Коула навсегда осталась в сердцах поклонников.

"У меня разбито сердце. Джулиан МакМэхон был очаровательным. Эта улыбка. Этот смех. Этот талант. Его присутствие. Он заходил в комнату и зажигал ее - не только харизмой, но и добротой. Озорством. Душевным пониманием", - поделилась звезда.

Она вспомнила сотрудничество с актером на площадке. Несмотря на различия, им удавалось понимать друг друга.

"Он позволил мне чувствовать себя в безопасности как актрисе. Видел меня как женщину. Бросал мне вызов, дразнил, поддерживал", - рассказала она.

Смерть МакМэхона всколыхнула звезд сериала &quot;Все женщины - ведьмы&quot;: как они реагируютАлисса Милано и Джулиан МакМэхон (фото: instagram.com/milano_alyssa

Актер был не просто телевизионным мужем. У них сложились хорошие дружеские отношения.

"Он был тем, кто проверяет, все ли в порядке. Тем, кто помнит, тем, кто говорит правду, даже когда это неудобно, но всегда с любовью", - отметила она.

Напоследок Милано выразила соболезнования жене актера Келли и его дочерям Мэдисон и Илиане.

"Он их обожал. Это чувствовалось в каждом разговоре, в каждой истории, в каждом сообщении. Он был прежде всего семьянином и очень любил. Эта потеря кажется нереальной. Слишком рано. Слишком несправедливо", - написала она.

Смерть МакМэхона всколыхнула звезд сериала &quot;Все женщины - ведьмы&quot;: как они реагируютАктеры, сыгравшие Фиби и Коула (фото: instagram.com/milano_alyssa)

Холли Мари Комбс

Исполнительница роли Пайпер поделилась трогательным видеороликом, чтобы почтить память актера. В своей заметке она вспомнила его чувство юмора и жизнерадостность.

"Сказать, что ты был неповторимым, - это ничего не сказать. Твоя неутомимая жажда жизни и безумное, но такое точное чувство юмора - этого очень не хватает. Радость и смех, которые ты приносил, навсегда останутся в памяти", - написала актриса.

Она также вспомнила Шенен Догерти, которая умерла 13 июля 2024 года после длительной борьбы с раком.

"Надеюсь, ты найдешь нашу подругу и будешь танцевать среди лепестков роз", - добавила Холли.

Роуз МакГоуэн

В своих сториз актриса назвала Джулиана "силой блеска, безумного таланта и юмора".

"Для тебя, твоей семьи и преданных поклонников по всему миру я молюсь об утешении", - добавила она.

Смерть МакМэхона всколыхнула звезд сериала &quot;Все женщины - ведьмы&quot;: как они реагируютРоуз МакГоуэн о смерти Джулиана МакМэхона (скриншот)

Брайан Краузе

Актер, сыгравший в сериале Лео, опубликовал фотографию коллеги и почтил его память трогательными словами.

"Печальный день для нашей семьи "Зачарованных"! Джулиан был одним из самых веселых, дьявольски красивых и добрых людей! Молитвы его семье и близким друзьям! Нам его очень будет не хватать!" - написал он.

Смерть МакМэхона всколыхнула звезд сериала &quot;Все женщины - ведьмы&quot;: как они реагируютБрайан Краузе о смерти коллеги (скриншот)

Что известно о смерти МакМэхон

Трагическую новость сообщила жена звезды. Джулиана не стало 2 июля. Он умер в результате длительной борьбы с раком во Флориде.

Любимая актера также отметила, что он любил жизнь, семью, друзей, работу и поклонников.

"Его самым заветным желанием было дарить радость как можно большему количеству людей", - добавила она.

Напомним, Джулиан МакМэхон родился 27 июля 1968 года в Сидней.

Карьеру начинал как модель, а со временем начал играть в сериалах и фильмах.

Наибольшую славу ему принесли роли полудемона Коула в телесериале "Все женщины - ведьмы", хирурга Кристиана в "Частях тела" и суперзлодея Доктора Дума в "Фантастической четверке".

Среди последних работ - "ФБР: Самые разыскиваемые", "Серфер" и "Резиденция".

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Алиссы Милано, Брайана Краузе, Голи Мари Комбс, Роуз МакГоуэн.

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