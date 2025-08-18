"Настоящий Хагрид!" Первые кадры со съемок сериала о Гарри Поттере ошарашили фанов
В центре Лондона пробки, остановленное движение транспорта и удивленные прохожие - все из-за съемок долгожданного сериала HBO о Гарри Поттере. Первые кадры с площадки уже просочились в соцсети и поразили фанов магической истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Что известно о съемках сериала "Гарри Поттер"
Актеров в образах юного волшебника Гарри Поттера и великана Хагрида заметили на Боро Хай-стрит возле Лондонского моста. На видео можно увидеть 11-летнего Доминика Маклафлина, именно он играет Гарри, и Ника Фроста, которому досталась роль Хагрида.
Доминик выглядел сосредоточенным в характерном образе: рюкзак, широкие джинсы и культовые круглые очки. А вот Ника фанаты могли бы и не узнать. Он максимально перевоплотился в образ Хагрида.
Кадр со съемок сериала "Гарри Поттер" (скриншот)
Кудрявые волосы, густая борода и длинный хаки-пиджак изменили актера до неузнаваемости. А еще на его лице можно заметить черные точки. Оказалось, это часть технологии для создания увеличенного образа Хагрида, ведь в истории о Поттере он должен быть очень высоким.
@dailymailuk Harry Potter's Hagrid actor Nick Frost towered over lead star Dominic McLaughlin as filming for the TV series took over London and brought traffic to a standstill. Filming for the highly anticipated HBO programme, which was first announced back in April 2023, is well and truly under way. In May this year the three lead child stars were finally announced after months of speculation - with Dominic playing protagonist Harry, Arabella Stanton as Hermoine Granger and Alastair Stout as Ron Weasley. Now pictures of Nick and Dominic walking down Borough High Street in London Bridge have emerged which prove that they suit their new roles, which were originally played by Daniel Radcliffe and Robbie Coltrane. Click News and Media #harrypotter #nickfrost #hagrid #london #harrypotterhbo original sound - Daily Mail UK
Реакция сети
Новое видео озадачило фанов. Обсуждение сериала провоцировало немало споров, ведь не все были довольны кастом актеров. Но сейчас сомнения многих поттероманов исчезают. Пользователи пишут:
- "Настоящий Хагрид!"
- "Это выглядит фантастически"
- "Не могу дождаться!"
- "Я плачу, маленький Гарри такой милый"
- "Обожаю людей, которые это критиковали, а сейчас в восторге".
