Состояние Брюса Уиллиса значительно ухудшилось: что известно о здоровье актера
Сеть всколыхнули сообщения о значительном ухудшении состояния здоровья Брюса Уиллиса. Актер якобы больше не может говорить, читать и ходить.
РБК-Украина рассказывает, что известно о здоровье звезды боевиков и действительно ли оно ухудшилось.
Что известно о здоровье Брюса Уиллиса
Легенда боевиков уже более двух лет борется с серьезным неврологическим заболеванием.
Сначала ему диагностировали афазию, а впоследствии - фронтотемпоральную деменцию, которая лишает речи, памяти и влияет на поведение.
На днях СМИ сообщили, что 70-летний актер якобы больше не может говорить, читать и ходить.
Некоторые утверждали о "полной потере речи" и "неподвижности" и что Уиллис нуждается в постоянном уходе.
Он не может передвигаться без посторонней помощи и не помнит своей актерской карьеры.
Брюс с женой Эммой (фото: instagram.com/demimoore)
Что говорят родные Уиллиса о его состоянии
Официальных подтверждений об ухудшении самочувствия со стороны семьи пока не было.
В июне 2025 года дочь актера Румер прокомментировала борьбу папы с деменцией.
Тогда она опубликовала серию совместных фотографий с Брюсом и дала понять, что у него есть проблемы с речью и памятью.
"Жаль, что я не задавала тебе больше вопросов, пока ты еще мог рассказать мне обо всем этом", - поделилась она.
Уиллис с дочерью Румер (фото: instagram.com/rumerwillis)
Что известно о болезни Брюса
Напомним, Брюс Уиллис завершил карьеру в 2022 году после более 40 лет в кино из-за афазии, которая вызывает потерю речевых функций.
А уже в 2023-м семья сообщила, что эта болезнь стала следствием лобно-височной деменции.
Тогда же жена Эмма рассказала, что у Уиллиса начала исчезать память, ухудшилось логическое мышление и способность восприятия окружающей реальности.
В трудное время актера поддерживают его родные - жена и общие дочери Мейбл и Эвелин.
Активно помогают и старшие дочери от брака с Деми Мур - Румер, Скаут и Таллулу. Актриса, кстати, тоже постоянно поддерживает бывшего мужа своим присутствием.
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При написании материала были использованы следующие источники: The Economic Times, Page six, Instagram Деми Мур и Румер Уиллис.