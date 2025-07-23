ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Состояние Брюса Уиллиса значительно ухудшилось: что известно о здоровье актера

Среда 23 июля 2025 15:56
UA EN RU
Состояние Брюса Уиллиса значительно ухудшилось: что известно о здоровье актера СМИ пишут, что звезда "Крепкого орешка" больше не может говорить и ходить (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Сеть всколыхнули сообщения о значительном ухудшении состояния здоровья Брюса Уиллиса. Актер якобы больше не может говорить, читать и ходить.

РБК-Украина рассказывает, что известно о здоровье звезды боевиков и действительно ли оно ухудшилось.

Что известно о здоровье Брюса Уиллиса

Легенда боевиков уже более двух лет борется с серьезным неврологическим заболеванием.

Сначала ему диагностировали афазию, а впоследствии - фронтотемпоральную деменцию, которая лишает речи, памяти и влияет на поведение.

На днях СМИ сообщили, что 70-летний актер якобы больше не может говорить, читать и ходить.

Некоторые утверждали о "полной потере речи" и "неподвижности" и что Уиллис нуждается в постоянном уходе.

Он не может передвигаться без посторонней помощи и не помнит своей актерской карьеры.

Состояние Брюса Уиллиса значительно ухудшилось: что известно о здоровье актераБрюс с женой Эммой (фото: instagram.com/demimoore)

Что говорят родные Уиллиса о его состоянии

Официальных подтверждений об ухудшении самочувствия со стороны семьи пока не было.

В июне 2025 года дочь актера Румер прокомментировала борьбу папы с деменцией.

Тогда она опубликовала серию совместных фотографий с Брюсом и дала понять, что у него есть проблемы с речью и памятью.

"Жаль, что я не задавала тебе больше вопросов, пока ты еще мог рассказать мне обо всем этом", - поделилась она.

Состояние Брюса Уиллиса значительно ухудшилось: что известно о здоровье актераУиллис с дочерью Румер (фото: instagram.com/rumerwillis)

Что известно о болезни Брюса

Напомним, Брюс Уиллис завершил карьеру в 2022 году после более 40 лет в кино из-за афазии, которая вызывает потерю речевых функций.

А уже в 2023-м семья сообщила, что эта болезнь стала следствием лобно-височной деменции.

Тогда же жена Эмма рассказала, что у Уиллиса начала исчезать память, ухудшилось логическое мышление и способность восприятия окружающей реальности.

В трудное время актера поддерживают его родные - жена и общие дочери Мейбл и Эвелин.

Активно помогают и старшие дочери от брака с Деми Мур - Румер, Скаут и Таллулу. Актриса, кстати, тоже постоянно поддерживает бывшего мужа своим присутствием.

Брюс Уиллис с родными (фото: instagram.com/demimoore)

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: The Economic Times, Page six, Instagram Деми Мур и Румер Уиллис.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки