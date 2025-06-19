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Теперь официально: Виктор Розовый развелся с женой

Четверг 19 июня 2025 14:00
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Теперь официально: Виктор Розовый развелся с женой Виктор Розовый с женой Ольгой в день свадьбы (фото: instagram.com/myronmuza)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая жена известного комика и военного Виктора Розового Ольга Мерзликина сообщила в сети, что они официально развелись.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

"Официально разведенка с прицепом", - с юмором написала Ольга в блоге.

Она также опубликовала фото со своей собакой и свидетельство о расторжении брака.

Теперь официально: Виктор Розовый развелся с женой

Виктор Розовый развелся с женой (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Мерзликиной тут же принялись комментировать ее пост - большинство из них поздравило ее с этим событием:

  • "Поздравляю! Успехов вам!"
  • "Вы очень красивая! Пусть в будущем приходит много счастья"
  • "Красавица"
  • "Поздравляю"
  • "Поздравляю, прицеп очень красивый".

Теперь официально: Виктор Розовый развелся с женой

Бывшая жена Виктора Розового (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Что известно про отношения Виктора Розового и Ольги Мерзликиной

Пара была в официальном браке чуть больше года. В марте 2024 года Розовый, тогда еще военный третьей штурмовой бригады "Азова", расписался с Мерзликиной во Львове.

Всего через несколько недель он получил осколочное ранение в голову, ему сделали несколько операций. Он был на грани жизни и смерти, но врачам удалось его спасти. Сейчас комик продолжает проходить реабилитацию.

В мае 2025 года Ольга огорошила заявлением о том, что она подала на развод из-за измен Виктора.

"Этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы старались быть рядом, быть поддержкой", - написала она в своем блоге.

Сам комик также прокомментировал ситуацию с разводом, отметив, что "никто никого не бросал" и он не намерен поливать грязью бывшую супругу.

В то же время Мерзликина недавно поразила откровенными фото в нижнем белье. Ее фолловеры тут же принялись комментировать их, отметив, что она очень красива и еще встретит свою половинку.

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