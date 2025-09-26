Терен честно высказался про нового "Холостяка" Тараса Цымбалюка

Александр Терен, ветеран и главный герой одного из самых обсуждаемых сезонов шоу "Холостяк", сказал, что думает об участии Тараса Цымбалюка в новом сезоне проекта.

Терен высказался про участие Цымбалюка в "Холостяке"

Журналистка начала разговор о том, нужны ли такие шоу как "Холостяк" во время полномасштабной войны.

Она вспомнила, что когда объявили, что новым холостяком будет Тарас Цымбалюк, актер Даниил Мирешкин, который воюет сейчас в Азове, записал обращение, что такие шоу, как "Холостяк", неуместны и не нужны.

"Тем более с героями, которые далеки от войны. Если с тобой это было прецедентом и это было вау, потому что ветеран российско-украинской войны строит свою любовь, показать другим ветеранам, что есть жизнь после и что возможно построить счастливую жизнь и встретить девушку. То с Тарасом это воспринимается иначе", - отметила Доротюк.

Терен отметил, что развлекательные шоу все же должны быть на украинском телевидении и в YouTube даже во время войны.

"Людям это необходимо, я сам их смотрю. Многие военные смотрят "Холостяк". Я считаю, это не плохо. Тот, кто не хочет смотреть, тот не будет", - отметил Терен.

В то же время ветеран прокомментировал выбор нового героя - актера Тараса Цымбалюка, который попадал в языковой скандал в 2024 году.

"Тут вопрос, скорее всего, к телеканалу, как они выбирали героя, каким образом. Я так считаю, и не только я, что сезон, который был со мной, это был такой себе "зеленый цвет" - возрождение этого проекта. С помощью этого сезона получили гораздо больше, чем просто один проект со мной", - отметил Александр.

"Я с каналом сейчас никак не работаю, поэтому я не знаю, чем они руководствовались, когда выбирали героя", - подытожил он.

Что известно про скандал с Цымбалюком

Тарас Цымбалюк оказался в центре скандала в 2024 году. Тогда вместе со своей тогдашней избранницей Светланой Готочкиной и скандальной блогершей Анной Алхим актер развлекался под песни российских исполнителей, среди которых была композиция Сергея Мазаева (он поддерживал Путина на выборах).

Это и привлекло внимание журналистки Алины Доротюк, которая опубликовала видео и отметила, что еще в начале войны Цымбалюк поднимал важность языкового вопроса, а в 2024-м он без стеснения развлекался под музыку россиян.

Актер долгое время не комментировал инцидент, но в конце концов решил обратиться к поклонникам в Instagram, объяснить свои действия и признать свою ошибку.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)