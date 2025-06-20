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"Только за". Тарас Тополя ответил, как относится к соблазнительным фотосессиям жены

Пятница 20 июня 2025 18:03
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"Только за". Тарас Тополя ответил, как относится к соблазнительным фотосессиям жены Тарас Тополя не ревнив и гордится красотой жены (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Лидер группы "Антитела" рассказал, как реагирует на откровенные фотосессии жены и мамы общих троих детей, певицы Елены Тополи.

Как сообщает РБК-Украина, Тарас в интервью Маричке Падалко рассказал об отношениях с любимой и кто из них в паре самый большой ревнивец.

О поддержке жены

Артист признался, что полностью поддерживает творчество жены, ее публичность и даже сексуальные фотосессии.

Не секрет, что пара в начале полномасштабной войны была на расстоянии. Год и восемь месяцев Елена вместе с двумя сыновьями и дочерью находилась в США.

"Я очень рад, что у нее получается, что она вернулась, что у нее есть активность - в клипах, в песнях. Она переводит старые песни с русского на украинский, создает новые, снимает видеоклипы, и она прекрасно выглядит. У меня фантастическая жена", - подчеркнул артист.

&quot;Только за&quot;. Тарас Тополя ответил, как относится к соблазнительным фотосессиям женыТарас Тополя с женой и детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Об отношении к откровенным фото

Он также отреагировал на комментарии пользователей, которые спрашивали у певицы о реакции мужа на откровенные фото. Тарас полностью ценит в любимой не только ее талант, но и внешнюю красоту, которую она не боится демонстрировать.

"Муж только за, я поддерживаю. Я хочу, чтобы мы сохранили себя в эти моменты жизни, в этой красоте - не только в песенной, не только в наших детях, но и в той красоте тела, которую нам дал Бог, которую мы бережем", - отметил он.

"Уже надо прилагать больше усилий, чтобы держать себя в тонусе, а она - как мама троих детей - прекрасно выглядит, она прилагает много усилий. Я это ценю. Она умничка", - добавил он.

&quot;Только за&quot;. Тарас Тополя ответил, как относится к соблазнительным фотосессиям женыФотосессия Елены Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Существуют ли ограничения и ревность в отношениях

Тарас отметил, что он не контролирует соцсети жены. Однако в некоторых моментах может выразить несогласие.

"Это какие-то тиктоки были некоторые. Вот я заметил - и она их убрала. Я это ценю. Как говорю: "Смотри, представим, что это ромашка посмотрит - не надо. Наш старшенький это прочитает - не надо". И она: "Действительно так" - и убрала", - прокомментировал он.

Артист также признался, что не входит в категорию ревнивцев. Он считает, что внешняя привлекательность жены - повод для гордости.

"Я считаю, что это классно, когда жена красиво выглядит и привлекает внимание других. Возможно, это звучит эгоистично, но я же выбрал себе такую красавицу. А вот она - достаточно ревнивая", - поделился музыкант.

&quot;Только за&quot;. Тарас Тополя ответил, как относится к соблазнительным фотосессиям женыТарас и Алена (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Он также признался, что для него существует больше ограничений в отношениях. Например, эротические фото других женщин в соцсетях певец обходит стороной.

"Я думаю, если бы я лайкал, мне бы дали дома на орехи", - смеясь рассказал он.

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