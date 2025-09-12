Топ-10 фильмов о запретной любви: истории, которые трогают до слез
Любовь не всегда подчиняется правилам и запретам. Она вспыхивает там, где ее меньше всего ждут, и заставляет героев рисковать всем - от репутации до собственной жизни. Именно такие истории о страсти, идущей вопреки обстоятельствам, трогают зрителей больше всего.
РБК-Украина собрало 10 фильмов о запретной любви, которые заставляют переживать каждую эмоцию вместе с героями и оставляют след в сердце надолго.
Искупление (2007)
Джо Райт экранизировал роман Иена Макьюэна, создав трогательную историю о силе лжи.
Маленькая девочка обвиняет любовника своей сестры в преступлении, которого он не совершал, и этим разрушает жизни нескольких людей. Кира Найтли, Джеймс МакЭвой и Сирша Ронан создают незабываемый актерский тандем.
Горбатая гора (2005)
Неовестерн Энга Ли рассказывает об отношениях двух пастухов (Хит Леджер и Джейк Джилленхол), которые на протяжении десятилетий пытаются сохранить свою любовь в мире, который ее не принимает.
Лента стала культовой для ЛГБТК+ кино и считается одной из самых трогательных историй запретной любви.
Выпускник (1967)
Культовая драма Майка Николса с Дастином Хофманом в роли выпускника, который запутывается в отношениях с замужней женщиной и ее дочерью.
Фильм стал символом эпохи, получил несколько номинаций на "Оскар" и вошел в список лучших лент Американского института киноискусства.
Портрет девушки в огне (2019)
Французская драма Селин Скьямми рассказывает о художнице Марианне (Ноэми Мерлан), которая должна написать свадебный портрет аристократки Элоизы (Адель Энель).
Между ними зарождается страсть, которая не имеет шансов на будущее. Изысканная операторская работа и глубокая эмоциональность сделали картину настоящим шедевром.
Она (2013)
Необычная научно-фантастическая драма Спайка Джонза рассказывает об одиноком Теодоре (Хоакин Феникс), который после развода находит утешение в виртуальном ассистенте с искусственным интеллектом (голос Скарлетт Йоханссон).
Со временем дружба превращается в настоящие чувства. Фильм поднимает вопрос о границах любви и будущем технологий, трогая и одновременно заставляя задуматься.
Ромео и Джульетта (1968)
Классика Франко Дзеффирелли остается одной из самых точных экранизаций трагедии Шекспира.
История любви Ромео (Леонард Уайтинг) и Джульетты (Оливия Хасси) на фоне вражды двух кланов завораживает визуальной красотой и драматизмом.
Фильм отмечен двумя "Оскарами" и до сих пор считается эталоном запретной любви.
Служанка (2016)
Психологический триллер Пак Чхан Ука - это интригующая история служанки (Ким Тэ Ри) и японской наследницы (Ким Мин Хи), которые оказываются втянутыми в заговор с неожиданными последствиями.
Увлекательная драматургия, неожиданные сюжетные повороты и квир-сюжет делают этот фильм одним из самых сильных в южнокорейском кинематографе.
Вестсайдская история (1961)
Мюзикл Джерома Роббинса и Роберта Уайза, вдохновленный "Ромео и Джульеттой", переносит историю в Нью-Йорк.
Двое влюбленных из враждующих уличных банд - Тони и Мария - борются за право на счастье.
Яркие песни, танцы и драма сделали картину культовой, а история любви остается вечной.
Кэрол (2015)
Фильм Тодда Хейнса с Кейт Бланшетт и Руни Мара - нежная и одновременно драматическая история отношений фотографа и замужней женщины, переживающей развод.
Основанный на романе Патрисии Хайсмит, Кэрол стал знаковой лентой ЛГБТК+ кино и получил шесть номинаций на "Оскар".
Идеальное алиби (2022)
Библиотекарь Коннор Бейтс во время утренней пробежки знакомится с Мэрилин, которая каждое утро плавает в озере.
Между ними сразу возникает влечение, но выясняется, что женщина замужем. Следующая встреча происходит уже в библиотеке, где работает Коннор, и именно там Мэрилин тайно оставляет ему свой номер телефона.
Так начинается их запретный роман. Но сможет ли Коннор и дальше закрывать глаза на синяки и следы насилия, которые Мэрилин пытается скрыть?
Вас может заинтересовать:
- 10 сериалов о супергероях, которые не стоит смотреть с детьми
- Криминальные фильмы с юмором и интригой, которые сделают вечер незабываемым
- Легендарные сериалы, в которые можно снова влюбиться этой осенью.