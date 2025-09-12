ua en ru
Топ-10 фильмов о запретной любви: истории, которые трогают до слез

Пятница 12 сентября 2025 21:07
Топ-10 фильмов о запретной любви: истории, которые трогают до слез
Автор: Иванна Пашкевич

Любовь не всегда подчиняется правилам и запретам. Она вспыхивает там, где ее меньше всего ждут, и заставляет героев рисковать всем - от репутации до собственной жизни. Именно такие истории о страсти, идущей вопреки обстоятельствам, трогают зрителей больше всего.

РБК-Украина собрало 10 фильмов о запретной любви, которые заставляют переживать каждую эмоцию вместе с героями и оставляют след в сердце надолго.

Искупление (2007)

Джо Райт экранизировал роман Иена Макьюэна, создав трогательную историю о силе лжи.

Маленькая девочка обвиняет любовника своей сестры в преступлении, которого он не совершал, и этим разрушает жизни нескольких людей. Кира Найтли, Джеймс МакЭвой и Сирша Ронан создают незабываемый актерский тандем.

Горбатая гора (2005)

Неовестерн Энга Ли рассказывает об отношениях двух пастухов (Хит Леджер и Джейк Джилленхол), которые на протяжении десятилетий пытаются сохранить свою любовь в мире, который ее не принимает.

Лента стала культовой для ЛГБТК+ кино и считается одной из самых трогательных историй запретной любви.

Выпускник (1967)

Культовая драма Майка Николса с Дастином Хофманом в роли выпускника, который запутывается в отношениях с замужней женщиной и ее дочерью.

Фильм стал символом эпохи, получил несколько номинаций на "Оскар" и вошел в список лучших лент Американского института киноискусства.

Портрет девушки в огне (2019)

Французская драма Селин Скьямми рассказывает о художнице Марианне (Ноэми Мерлан), которая должна написать свадебный портрет аристократки Элоизы (Адель Энель).

Между ними зарождается страсть, которая не имеет шансов на будущее. Изысканная операторская работа и глубокая эмоциональность сделали картину настоящим шедевром.

Она (2013)

Необычная научно-фантастическая драма Спайка Джонза рассказывает об одиноком Теодоре (Хоакин Феникс), который после развода находит утешение в виртуальном ассистенте с искусственным интеллектом (голос Скарлетт Йоханссон).

Со временем дружба превращается в настоящие чувства. Фильм поднимает вопрос о границах любви и будущем технологий, трогая и одновременно заставляя задуматься.

Ромео и Джульетта (1968)

Классика Франко Дзеффирелли остается одной из самых точных экранизаций трагедии Шекспира.

История любви Ромео (Леонард Уайтинг) и Джульетты (Оливия Хасси) на фоне вражды двух кланов завораживает визуальной красотой и драматизмом.

Фильм отмечен двумя "Оскарами" и до сих пор считается эталоном запретной любви.

Служанка (2016)

Психологический триллер Пак Чхан Ука - это интригующая история служанки (Ким Тэ Ри) и японской наследницы (Ким Мин Хи), которые оказываются втянутыми в заговор с неожиданными последствиями.

Увлекательная драматургия, неожиданные сюжетные повороты и квир-сюжет делают этот фильм одним из самых сильных в южнокорейском кинематографе.

Вестсайдская история (1961)

Мюзикл Джерома Роббинса и Роберта Уайза, вдохновленный "Ромео и Джульеттой", переносит историю в Нью-Йорк.

Двое влюбленных из враждующих уличных банд - Тони и Мария - борются за право на счастье.

Яркие песни, танцы и драма сделали картину культовой, а история любви остается вечной.

Кэрол (2015)

Фильм Тодда Хейнса с Кейт Бланшетт и Руни Мара - нежная и одновременно драматическая история отношений фотографа и замужней женщины, переживающей развод.

Основанный на романе Патрисии Хайсмит, Кэрол стал знаковой лентой ЛГБТК+ кино и получил шесть номинаций на "Оскар".

Идеальное алиби (2022)

Библиотекарь Коннор Бейтс во время утренней пробежки знакомится с Мэрилин, которая каждое утро плавает в озере.

Между ними сразу возникает влечение, но выясняется, что женщина замужем. Следующая встреча происходит уже в библиотеке, где работает Коннор, и именно там Мэрилин тайно оставляет ему свой номер телефона.

Так начинается их запретный роман. Но сможет ли Коннор и дальше закрывать глаза на синяки и следы насилия, которые Мэрилин пытается скрыть?

