Держал на руках: Козловский внезапно показался с 22-летней блогершей (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Козловского.

Певец "засветился" с Симбочкой

Так, Козловский опубликовал видео, на котором исполняет строки из песни "Небо плачет". Затем на него льется вода, а через секунду в кадре появляется 22-летняя Симбочка. Она стояла рядом на лестнице и обливала певца из ведерка.

На этом неожиданное видео не заканчивается. Козловский брал Симбочку на руки и даже немного ее "покружил".

А в описании певец высказался о силе и улыбках. Вероятно, своим видео он хотел поднять фанам настроение.

"Сегодня наши улыбки - о силе выстоять и о надежде после грозы. Мы не смеемся, чтобы забыть тревогу. Мы улыбаемся, чтобы почувствовать, что жизнь продолжается... Ведь мы вместе точно знаем, что после каждого ливня всегда выглядывает солнце", - написал Козловский.

Реакция сети

В комментариях под видео фаны не скрывали, что неожиданная "коллаба" Козловского со звездой TikTok их удивила. Также пользователи пишут: