ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Держал на руках: Козловский внезапно показался с 22-летней блогершей (видео)

Суббота 14 июня 2025 17:01
UA EN RU
Держал на руках: Козловский внезапно показался с 22-летней блогершей (видео) Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Полина Иваненко

Певец Виталий Козловский удивил новым видео. Исполнитель "Пинаколады" появился в кадре с блогершей Симбочкой - бывшей Ильи Парфенюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Козловского.

Певец "засветился" с Симбочкой

Так, Козловский опубликовал видео, на котором исполняет строки из песни "Небо плачет". Затем на него льется вода, а через секунду в кадре появляется 22-летняя Симбочка. Она стояла рядом на лестнице и обливала певца из ведерка.

На этом неожиданное видео не заканчивается. Козловский брал Симбочку на руки и даже немного ее "покружил".

А в описании певец высказался о силе и улыбках. Вероятно, своим видео он хотел поднять фанам настроение.

"Сегодня наши улыбки - о силе выстоять и о надежде после грозы. Мы не смеемся, чтобы забыть тревогу. Мы улыбаемся, чтобы почувствовать, что жизнь продолжается... Ведь мы вместе точно знаем, что после каждого ливня всегда выглядывает солнце", - написал Козловский.

Реакция сети

В комментариях под видео фаны не скрывали, что неожиданная "коллаба" Козловского со звездой TikTok их удивила. Также пользователи пишут:

  • "Вау, неожиданно"
  • "Ого, Симбочка"
  • "Вы как принц и принцесса"
  • "Как классно".

Кто такая Симбочка

Украинская блогерша и инфлюенсер ведет Instagram и TikTok под ником Симбочка, а на самом деле ее зовут Карина. Она была известна как автор развлекательных видео, а затем получила новую порцию славы, когда начала отношения с певцом Парфенюком. В 2024 году Симбочка родила дочь. Уже через полгода после этого блогер и Парфенюк объявили о разрыве отношений.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Виталий Козловский Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами
ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами