Удар по Киеву: ведущая Екатерина Соляр показала, что случилось с ее квартирой после "прилета"
Известная телеведущая Екатерина Соляр показала, как пережила массированный удар по Киеву, неподалеку от нее было попадание. Россия била по столице ракетами и дронами, немало разрушений, есть жертвы.
Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Соляр показала, что произошло с ее квартирой.
Ведущая осталась без окон после удара по Киеву
Так, Соляр пряталась от взрывов в коридоре. А под утро она показала, что в ее квартире "выбило" окна.
Дом Екатерины Соляр пострадал вследствие обстрела (фото: instagram.com/soliarqueen)
Ведущая была напугана, но отметила, что не пострадала. Впрочем, ее квартира, как и многие другие, осталась без окон. Взрывы "разнесли" не только стекла, но еще и выбили рамы.
Квартира Соляр после "прилета" (фото: instagram.com/soliarqueen)
Прямо возле дома было пламя. Екатерина чудом уцелела.
"В принципе, я жива. Я немножечко сейчас, может, не совсем адекватная, но жива. Я не знаю пока, чем помочь, пока трясутся руки, но я норм", - сказала она.
July 31, 2025
Удар по Киеву - что известно
В ночь на 31 июля РФ устроила новую массированную атаку. Сначала на столицу летели дроны, а затем - ракеты. Во многих районах Киева зафиксировано попадание и разрушения.
В Святошинском районе ракета попала прямо в жилой дом. Под завалами люди, уже известно о погибших и травмированных. Разрушен целый подъезд, на месте попадания работают спасатели.
Вас может заинтересовать
- Последствия удара по Киеву показали на фото
- Что известно о пострадавших в Соломенском районе столицы
- Из-под завалов в Киеве пытаются спасти мужчину.