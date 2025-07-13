Усик и его жена умилили чувственными кадрами: "Замечательные, настоящие"

Боксер Александр Усик, который уже 19 июля выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа , поразил сеть. Он и его жена Екатерина снялись в романтической фотосессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram жены боксера.

Как сейчас выглядят Усик и его возлюбленная

Так, Екатерина "запостила" сразу два фото с избранником. Кадры были сделаны под открытым небом на фоне пальм и побережья.

Фото выдержаны в черно-белой гамме, которая подчеркивает сдержанность момента. Усик стоит босиком в простом вязаном свитере, а Екатерина - в черном наряде и в длинном пальто.

Усик и его жена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Екатерина никак не подписала чувственные фото, но фаны все равно оценили пост. В комментариях они написали, что Усики - "замечательные, настоящие".

Жена Усика показала кадры с любимым (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

К слову, эти кадры были сделаны еще несколько месяцев назад. В феврале Екатерина делилась фото с той же локации и в той же одежде. Вероятно, сейчас она поделилась снимками, которые еще не успела показать фанам.

Что известно об отношениях Усика с женой

Усик женат на Екатерине еще со времен, когда не был звездой бокса. Они познакомились еще в школе, а в 2009 году официально стали супругами. За годы брака у пары родилось четверо детей, и несмотря на редкие совместные публикации, они остаются одной из самых ярких пар среди украинских звезд.

Жена Усика признавалась, что несколько раз его бросала. Это было еще в начале отношений, когда боксер "ужасно" себя вел. Александр признает, что его поступки не всегда были хорошими. Но сейчас он точно изменился.

"Хочу заметить, что я не просто подкаблучник - я царь подкаблучников! Я главный подкаблучник мира. И для того, чтобы это понимать, чтобы вас это не грызло и вы не боялись, что кто-то вас осудит, надо иметь большие яйца. Сильные, большие яйца, которые работают нормально. Надо иметь сердце. Надо иметь любовь к своей второй половинке", - признавался Усик.