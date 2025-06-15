Ведущий Григорий Герман: Полезные русские нам нужны, "хорошие русские" - не думаю

О жизни в условиях полномасштабной войны, "бронировании" и артистах-предателях, о пропаганде и контрпропаганде, о россиянах - "хороших" и нет, об отношениях с женой и личном - в интервью РБК-Украина рассказал ведущий Григорий Герман.

РБК-Украина расспросило Германа, согласился бы он пообщаться с Потапом, думал ли о том, чтобы его дети и семья уехали за границу и хочет ли он стать отцом в третий раз.

Раньше его знали как ведущего "Такси" и кулинарных шоу, сейчас же он работает на шоу "Ранок у великому місті", озвучивает программу "Антизомбі" и занимается контрпропагандой.

– Расскажите, как изменилась ваша жизнь за годы полномасштабной войны.

– Самое главное, что изменилось в моей жизни, это роль, которую я играю. Если до начала полномасштабного вторжения я был кулинаром, ведущим развлекательных программ, ведущим развлекательных форматов, то теперь, с начала полномасштабного вторжения, моей миссией стали контрпропаганда и пропаганда.

Ну, а кроме этого, я так же остался кулинаром, правда, только сейчас думаю, стоит ли мне возвращать эту часть, эту мою любовь, в какое-то публичное пространство. И так же я ведущий лучшего "Ранку у великому місті".

– Существует такое мнение, и многие артисты и публичные персоны уже это подтверждали, что в нынешних условиях зарабатывать стало гораздо труднее. Это так?

– Достаточно просто сравнить курс доллара до полномасштабного вторжения и сейчас, чтобы понять, что все в нашей стране, по сравнению с мирным временем, начали зарабатывать меньше. Жить стало тяжелее, конечно, что и зарабатывать стало тяжелее.

Но не будем даже говорить о том, как зарабатываются деньги здесь, в тылу. Вспомним тех, кто сейчас на фронте. Не жалуемся, а продолжаем работать, отдавать деньги на оборону. На донаты, на помощь, на поддержку, волонтерство. Это наша миссия, это наша работа, тех, кто находится в тылу.

И в этом всем не должно быть особого героизма. Народ, опомнитесь! Мы в тылу. Это наша обязанность работать добросовестно на победу и часть денег выделять на помощь тем, кто воюет с оружием в руках. Это не наша жертва, это наша прямая обязанность.

– Ранее вы говорили, что планируете обновлять данные. Что сейчас думаете о возможности бронирования ведущих, артистов, певцов и так далее?

– Смотрите, я обновил данные, получил от телеканала "бронь". Я считаю, что это знак того, что государство решило, что на этом месте я буду более полезен на данном этапе, чем на любой другой должности. Для меня это большая честь, для меня это большая ответственность, и для меня это дополнительная мотивация делать то, что я делаю, и стараться делать больше.

Это обязывает меня думать, что я могу еще сделать, кроме того, что я уже делаю. Если государство решило оставить меня в эфире - что я могу сделать еще? В какой области? YouTube? Окей, давайте! Мне кажется, что здесь, собственно говоря, это и есть мерило для людей творческих профессий. Можешь ли ты сделать еще больше, чем ты делаешь сейчас?

Григорий Герман признался, есть ли у него "бронь" (фото: пресс-служба)

– Немало споров относительно того, нужны ли нам в инфопространстве "хорошие россияне", эксперты оттуда и так далее. Кто-то говорит, что они не нужны, но просмотры говорят о другом, потому что их все равно смотрят, и мы знаем, что их также смотрят в других странах, в частности в РФ. Поэтому, "хорошие русские нужны" больше нам, или они нужны для того, чтобы их видели там?

– "Хорошие русские" нам не нужны. Нам нужны полезные русские. Это ключевое отличие. "Хороший русский" - это кто-то. А полезный русский - это тот, кто вместе с нами работает на нашу победу. И работает над тем, чтобы российская империя в ее нынешней итерации в конце концов закончилась. Поэтому полезные русские нам безусловно нужны. А "хорошие русские" - не думаю.

– А как насчет звезд из РФ или артистов-предателей. Мы должны говорить о них, чтобы напомнить нашим людям, что они плохие? Или мы наоборот можем уже полностью о них забыть?

– Сложный вопрос. Я думаю, в зависимости от контекста, в котором мы их вспоминаем. Если есть возможность в очередной раз на примере этих существ показать, что существует и такое, опять же подчеркнув, что так не должно быть - то это имеет право на существование. А если просто рассказывать, как та же Ани Лорак или Таисия Повалий живут в Москве, ездят и выступают на концертах и все такое прочее - то нет.

Этого упоминания в нашем информационном пространстве просто тупо не должно быть. Эти существа должны всплывать в нашем информационном пространстве исключительно с педагогической целью, а-ля "смотрите, дети, какая кака - не надо делать так, потому что будете такими же".

– Как вы оцениваете, насколько мы сейчас научились отбиваться в этой информационной войне? Потому что в начале все видели, что это было трудновато.

– Сейчас даже труднее стало, чем в первые месяцы, чем в первый год полномасштабной войны. Потому что, в том числе, благодаря информационным операциям, общество больше разделено. Тогда мы реагировали на такие фейки а-ля "Закрашивайте кресты на наших крышах, потому что на них наводятся ракеты", что тоже было информационной операцией. Но зато мы были абсолютно уверены в том, что наши ребята делают все правильно, начиная от рекрута и заканчивая верховным главнокомандующим.

Теперь мы не закрашиваем кресты, но мы, к сожалению, иногда совершенно бездумно начинаем бить друг друга. Поэтому я бы сказал, что сейчас даже тяжелее. А наш враг использует это, он вкладывает огромные деньги, огромные силы. Слава Богу, что таланта там не так много, как денег, и силы.

Но хватает для того, чтобы эти трещины внутри украинского общества углублять и распространять. И на самом деле никто, кроме самих украинцев, не сможет эти трещины сшить. А сшивать их можно здравым смыслом и пониманием того, что нами пытаются манипулировать враги.

Герман рассказал, как реагировать на провокации (фото: пресс-служба)

– Как удержаться от этих так называемых "срачей", от споров из-за дезинформации, которую сеет враг?

– Ну, например, просто не участвовать в срачах. Вы же понимаете, что срачи - это штука, которая подпитывает себя сама. То есть, мы заметили, что какой-то долбодятел что-то долботятливое написал - не надо на это сразу бросаться. Можно просто проинформировать общество о том, что это не так, а от дальнейших дискуссий можно отойти, не продолжать ее.

Те, кто долбодятлят не за деньги, а по зову долбодятловой души - они в первую очередь радуют свое маленькое эго, которое "на самом деле большое, но просто сморщилось, потому что погода холодная". И вы тем самым помогаете им его радовать.

Не надо. Надо поднимать большие общественные темы. Нельзя, абсолютно четко, могу сказать, что нельзя закрываться от тех проблем, которые на самом деле реально существуют. Но переходить на эмоции, пытаться играть ими - это ложный путь. Надо говорить на языке фактов, не кормить троллей - платные они или бесплатные.

– Поговорим о шоу "Такси". Оно было очень популярным, почему его закрыли?

– Просто этот проект прошел свой жизненный путь. Изменилась политика канала, изменился канал вообще. Все изменилось. Все телевизионные проекты имеют свой определенный жизненный путь. У кого-то он длиннее, у кого-то он короче. Какие-то проекты исчерпываются быстрее, какие-то - намного-намного медленнее. Вы сами можете увидеть, многие проекты живут, а некоторые заканчиваются очень быстро. Поэтому в этом нет ничего удивительного, ничего трагического. Так и случается, это жизнь.

– А если бы, например, этот проект захотели бы обновить сейчас, дать ему новое дыхание, вы бы согласились в нем участвовать?

– Мы уже пробовали дать этому шоу новую жизнь, это было в 2013 году на телеканале ICTV. Мы сняли достаточно большое количество программ. Причем заканчивали мы их снимать тогда, когда как раз начиналась Революция достоинства, в конце 2013 года.

Конечно, если бы такая идея возникла, то я бы согласился участвовать в этом проекте. Потому что люблю работать, люблю этот проект. Хотя предыдущий опыт мне указал, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Хотя бы потому, что ты находишься в тех же плавках и на том же пляже, а вода уже совершенно другая.

– Не было ли вам страшно во время съемок "Такси", ведь никто не мог предугадать, какой именно пассажир окажется в вашем авто на самом деле?

– Я достаточно грузный взрослый человек, с ростом 1,75 и серьезной массой, которая позволяет справиться с любыми ситуациями. То скорее люди боялись, когда они садились в такси, а там включалась иллюминация. Это у них был шок, а у меня нет.

Звездные ведущие (фото: пресс-служба)

– Сейчас не так много развлекательного контента, особенно если сравнивать с годами до полномасштабного. По вашему мнению, нам нужно создавать что-то новое именно в развлекательном русле?

– Сейчас нам надо создать не просто развлекательный контент, а нам надо возвращаться к созданию интеллектуального контента. За последние годы перед полномасштабным вторжением с украинского телевидения, мне кажется, (кроме очень-очень незначительных исключений, типа "Кто хочет быть миллионером" на ICTV) тема интеллекта, тема как интеллектом зарабатывать деньги или достигать чего-то - она из украинского пространства исчезла

В украинском телеэфире были люди, которые выбирали себе пару и за это получали что-то, были люди, которые прекрасно танцевали и за это получали что-то, были люди, которые прекрасно пели и за это получали что-то. Но не было людей, которые своим интеллектом могли что-то заработать.

И сейчас самое время наполнять эфир такими программами. Показывать людям, что можно не только пением и танцами заработать славу и деньги, а можно умом заработать достойное место в обществе, классную финансовую подушку, популярность и так далее.

– А как насчет юмористических шоу? Часто бывает такое, что тот же "Квартал" попадает в скандалы из-за шуток о военных и так далее.

– Юмористы и юмористические шоу всегда попадают в скандалы. Юмор на самом деле это такая штука, которую понимают далеко не все, особенно если этот юмор повернут против тебя, если этот юмор берет за объект тебя. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что рано или поздно, тем или иным способом любые юмористы попадают в какие-то такие конфузные ситуации.

Тут важен внутренний ценз тех, кто пишет эти шутки. И реакция, когда какие-то шутки оказались неуместными. То есть что делает команда, как она исправляет свою ошибку - это самое главное. Но мне кажется, что юмор - это как раз очень классная штука, которой надо тоже работать. Работать, в том числе и на общество, исцелять людей, дарить возможность распустить нервы, которые затянуты у нас, будто струны.

– В каком проекте вы бы хотели себя попробовать? Есть ли формат, который кажется интересным именно для вас?

– Думаю, я уже готов попробовать себя в каких-то общественно-политически интересных проектах. Возможно, таких общественно-политически-юмористических проектах... Есть несколько шоу на американском телевидении, которые мне нравятся. Такие форматы в Украине не создавались, хотя они имели бы спрос. Что-то такое, что имеет общественное значение, то, что говорит о политике, об общественной жизни, но с юмором.

– Если бы вы вели проект, на котором бы в прямой эфир согласился выйти тот же Потап - с учетом скандалов вокруг него, вы согласились бы взять у него интервью или как-то с ним взаимодействовать?

– Нет. Во-первых, я не знаю, что сейчас делает Потап. Я сейчас знаю, что делает российская верхушка, российская пропаганда наблюдаю за этим. Знаю, что делает российская оппозиция, что происходит в политической жизни Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии. Я стараюсь следить за этим, а не за Потапом.

Но я бы в любом случае не стал с ним общаться. Потому что о чем можно говорить с человеком, который покинул свою страну, именно в наиболее критическое для этой страны время, и не вернулся в эту страну. Для меня это странно. Он сознательно уехал, возможно это было эмоциональное решение, но уехал в самое тяжелое время из страны, хотя многие остались. И более того, после того, как ситуация на фронте изменилась, он все равно не считает нужным возвращаться домой и работать здесь. Ну, ладно.

Герман ответил, что думает о Потапе (фото: пресс-служба)

– По вашему мнению, таких как Потап, Влад Яма, Александр Эллерт, которые уехали за границу, транслируют свою счастливую жизнь и при этом не всегда даже делают вид, что скучают по Украине - уже можно уже приравнивать к предателям, или все же оставлять им тот шанс на возвращение?

– Человеку стоит всегда оставлять шанс, но воспользуется ли он этим шансом - зависит исключительно от человека. Искренне поддерживать Украину можно из-за границы, искренне помогать Вооруженным силам Украины, выполнять какую-то информационную работу - можно за рубежом. Просто объемы этой работы тогда должны быть гораздо большими, чем сейчас.

Хотя это у всех по-разному, мне всегда кажется, что я все равно где-то в чем-то недорабатываю и должен делать больше, чтобы еще больше помочь пацанам и девушкам, которые сейчас на фронте. Помогать не только донатами, но и профессионально - в информационном пространстве.

– За эти годы у вас не было желания вывезти детей за границу, подальше от взрывов и тревог?

– Мы думали об этом в самом начале, потом думали об этом после первой волны атаки на украинскую энергетику. Думали об этом прошлым летом, когда снова были удары по украинской энергетике. Но, что в 2022 году, что потом, все разговоры об этом наталкивались на абсолютно четкое, абсолютно недвусмысленное возражение от детей, что "мы без папы никуда не поедем".

И от жены также, которая тоже говорит, что "мы без папы никуда не поедем". Поэтому мы здесь, ну и более того, я считаю, что сейчас Украина переживает чрезвычайно сложные, но чрезвычайно важные для себя времена. И быть частью этого процесса, это на самом деле очень и очень важно.

Это важно для того, что мои ребята - будущие родители. Что они будут это рассказывать своим детям? Что они будут говорить, когда их дети, то есть мои внуки, будут изучать этот период в своих учебниках по истории? Это важно для них в первую очередь.

– А вы были морально настроенными и готовыми к тому, что возможно придется переживать эту разлуку и отношения на расстоянии?

– Когда мы об этом говорили, то речь шла о безопасности, о физической безопасности. Поэтому готов или не готов - кто тебя спрашивает? Если ситуация так складывается, что детям надо выехать, чтобы быть в безопасном месте, то это наша задача как родителей в первую очередь обеспечить их безопасность.

И никто на самом деле реально к такому не готов. Расстаться с семьей, не иметь возможности поцеловать жену, детей... Если у тебя классная семья, если есть любовь, то кто готов эту семью хотя бы на время какое-то разорвать? Да никто не готов к этому, не думаю, что есть такие люди.

Известный ведущий признался, хочет ли стать отцом в третий раз (фото: пресс-служба)

– Можете ли Вы вспомнить свое 24 февраля 2022 года?

– Конечно, конечно. Я уверен, что каждый украинец может вспомнить свое 24 февраля 2022 года. В ту ночь мы с женой очень долго разговаривали о том, что происходит, об угрозах, которые могут быть. Часа до двух ночи. А проснулись мы в 4:30. Я проснулся от первых прилетов, разбудил жену и сказал, что началось.

– А до этого вы верили, что полномасштабная война может начаться?

– Я знал, что она может начаться, но, как и большинство аналитиков, никто не хотел верить в то, что это начнется. Все знали, что это может начаться, некоторые знали, что это начнется, но никто все равно не верил до последнего момента, до первого прилета первой ракеты, что это начнется.

– Расскажите об отношениях с вашей женой. Как сохранить любовь сквозь годы?

– Сохраняя уважение, нежность, заботу. И мне не надо прям сохранять мою любовь, потому что у меня красивая жена, образованная, мудрая, сексуальная, умная и лучшая мать для наших детей. Все сошлось на одном человеке. Ну как его можно не любить всю жизнь?

– Если бывают какие-то споры - кто первый ищет компромисс?

– Мне кажется, что я.

– Это романтическая история, напомните ее. Как начались ваши отношения?

– Мы начинали свои отношения, когда работали в утреннем шоу. Мы проработали 9 месяцев, а потом, когда закрыли шоу, после последнего эфирного дня, я отвез ее домой. И потом отъехал буквально километр-полтора от ее дома, и абсолютно четко на физиологическом уровне почувствовал, что если я больше в своей жизни не увижу этого человека, то мне капец. И я понял, что мне недостаточно видеть ее раз в месяц, мне недостаточно видеть ее неделю через неделю, как это было во время съемок, я хочу видеть ее каждое утро возле себя. И я начал над этим работать.

Герман рассказал, как говорит с детьми о войне (фото: пресс-служба)

– 12 июня вышла ваша сказка "Про Тиграйця и Шумну тінь", написанная для совместного проекта ICTV и Megogo Books. О чем она?

– Моя сказка о том, что происходит вокруг нас; о том, как смелость, ум и выдержка могут преодолеть, казалось бы, непреодолимые угрозы. Она о том, как иметь холодный ум и доброе сердце.

– Вы привнесли туда долю своего контрпропагандизма?

– Знаешь, абсолютно нет. Но немного правды, которую стоит знать нашим детям, там, конечно, есть - понятно, что не прямым языком, но есть.

– Кто вдохновил именно на такую историю?

– Жена. Я сказал ей, что есть такое задание, и она придумала этого героя. Потом мы вместе придумали, чем он будет заниматься, и всю ситуацию вокруг. Мы создали эту сказку во время очередной воздушной тревоги, когда наши дети сопели в безопасном месте по правилу двух стен. Это сказка об уникальном маленьком зверьке, которому было страшно, и который поборол свой страх.

– Назовите топ-3 любимых книг от вас и от ваших ребят.

– От меня и моих ребят - Джек Лондон и Жюль Верн. Из книг, которые меня поразили в свое время, это "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана. Безусловно, когда сыновья подрастут, я дам им читать Лиона Фейхтвангера. Также обязательно дам прочитать "Приключения бравого солдата Швейка" Гашека. Когда будут спрашивать, чем я увлекался, не обойду стороной Ильфа и Петрова, поэзию Киплинга или Бернарда Шоу.

– А что они читают сейчас? Может, у них есть какие-то предпочтения?

– Младший сын сейчас читает все книги о котах. Мы пытаемся привить ему любовь к чтению, покупая самые разнообразные приключенческие и фантастические книги о котах, потому что он у нас котоман. А старший, Данька, который очень любит читать, дочитывает "Таинственный остров" Жюля Верна, параллельно читает на английском "Парк Юрского периода" и историю Украины Грушевского.

– Сейчас дети испытывают очень сильный стресс из-за войны. Как вы с женой помогаете им его преодолевать?

– В первую очередь, сохраняем спокойствие сами. Дети очень хорошо считывают настроение родителей: когда родители спокойны - и дети спокойны, когда у родителей паника - паникуют и дети. Мы честно разговариваем с ними, рассказываем, что происходит, говорим об опасности, но все сглаживаем. Объясняем: да, опасность есть, но мы делаем все для того, чтобы она вас не коснулась. И мы действительно это делаем.

Герман с сыновьями и женой (фото: пресс-служба)

– А как вы контролируете контент, который они смотрят? Тяжелые кадры, жестокость, а еще и видео от россиян (даже те же мультики или тиктоки) - как вы за этим следите?

– Очень-очень просто. Наши дети знают, что российский контент смотреть не надо, они очень четко учатся его отслеживать, они в принципе практически не смотрят русскоязычный контент, они смотрят или слушают англоязычный и украиноязычный контент. Поэтому у нас практически нет таких проблем. Сыновья уже достаточно взрослые, чтобы понимать: что им стоит смотреть, а что не стоит. Иногда конечно выскакивает что-то, но они приходят и спрашивают - это норм? Или не очень?

Они прибегают иногда и говорят: "Боже, там такое нам выпало в рекомендациях, что это просто какой-то ужас". И удаляют это из рекомендаций, молодцы. Гораздо труднее было это контролировать в первый месяц полномасштабной войны, когда они все время были с нами и все время во всех зданиях, во всех квартирах, где мы были, там везде работало телевидение. И понятно, что там показывали. Вот тогда было на самом деле трудно удержать их, но даже тогда мы как-то пытались их обезопасить от ненужных кадров. Именно не от новостей, а от этих кадров.

– Какой совет вы могли бы дать родителям?

– Любите детей, как бы сложно это иногда ни было, потому что особенно в нашей любви они нуждаются, когда хуже всего ведут себя. И любите себя. Это, мне кажется, два самых главных правила. Когда ты любишь детей, ты можешь их понять, радоваться и переживать вместе с ними, быть важной частью их жизни.

А любить себя необходимо, чтобы не вкладывать всего себя в детей без остатка. Потому что потом это может вылиться в неприятные упреки вроде: "Ты не ценишь, что я всю жизнь положил на тебя". На что ребенок может вполне логично спросить: "А я тебя просил?". Поэтому любите детей и любите себя.

– Каких принципов в воспитании вы придерживаетесь во время бесед со своими сыновьями?

– У меня главный принцип такой: делаем так, как сказала мама. Понятно, что это шутка, но в этой шутке есть огромная часть правды. У меня жена арт-терапевт, поэтому она гораздо больше знает, читает, изучает по поводу того, как стоит воспитывать детей. И у нее это абсолютно прекрасно получается, если посмотреть на наших ребят и пообщаться с ними.

Не врать, отвечать за свои слова, быть вежливыми и уметь себя защищать. И быть вежливыми это не быть просто послушными, а просто быть толерантными, осознанными, ответственными. Вот те основные принципы, которые я пытаюсь до них донести со своей мужской точки зрения.

– Нет ли планов на еще одного ребенка?

– Нет, нет. Нас абсолютно устраивает количество детей и та семья, которая у нас есть.

– Чему учат вас ваши дети?

– Очень многому. В первую очередь, они учат понимать, что воспитывать надо не их, а себя. Дети всегда считывают тебя. Можно сколько угодно рассказывать, что спорт это важно, но если ты сам им не занимаешься, дети никогда не поймут что это важно. Становиться лучшей версией себя - это лучшее, что вы можете для них сделать.