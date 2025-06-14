ua en ru
Вс, 15 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Верку Сердючку пожаловались за песни на русском: что говорят полиция и украинцы (фото)

Суббота 14 июня 2025 23:18
UA EN RU
На Верку Сердючку пожаловались за песни на русском: что говорят полиция и украинцы (фото) Полиция отреагировала на скандал с Данилко и русскоязычными песнями (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Андрей Даникло оказался в центре скандала из-за исполнения русскоязычных песен во время концерта в Киевской области. Дошло до жалоб и заявлений в полицию.

Как отреагировали правоохранители и что пишут в сети, рассказывает РБК-Украина.

Что известно о скандале с Данилко

Накануне, 13 июня, Верка Сердючка дала концерт в "Осокоре" на Осокорках, на котором в частности исполнила свои русскоязычные хиты. Видеоролики с выступления взбудоражили сеть.

Многим не понравилось, что в разгар полномасштабной войны украинский артист продолжает петь на русском языке. Дошло до жалоб.

Так, журналист "Суспільного" Виктор Дяченко обратился к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

На Верку Сердючку пожаловались за песни на русском: что говорят полиция и украинцы (фото)На Сердючку пожаловались за русскоязычные песни (скриншот)

Омбудсмен тоже не стал молчать. Он отметил, что с 2023 года в Киеве официально действует мораторий на публичное использование музыкального продукта на русском языке.

По его словам, в выступлении Сердючки присутствуют признаки нарушения статей 23 и 29 ЗУ Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и во время публичных мероприятий.

"Русскоязычным песням не место в украинской столице", - подчеркнул Омбудсмен.

Также в своей заметке Уполномоченный напомнил, что языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.

Он принял решение провести государственный контроль в отношении организатора события и обратился в Нацполицию, чтобы там должным образом отреагировали.

На Верку Сердючку пожаловались за песни на русском: что говорят полиция и украинцы (фото)Комментарий Тараса Креминя (скриншот)

Как отреагировала полиция

Полиция области заявила, что устанавливает обстоятельства происшествия, которое произошло на концерте.

Они зарегистрировали сведения в Единый учет регистрации заявлений. Сейчас продолжается проверка.

На Верку Сердючку пожаловались за песни на русском: что говорят полиция и украинцы (фото)

Комментарий полиции (скриншот)

Как отреагировали в сети

Мнения пользователей разделились: одни согласны, что нужно привлекать к ответственности нарушителей языкового закона и не допускать выступлений с русскоязычными песнями, особенно во время войны, а другие имеют противоположное мнение.

Реакция пользователей под сообщением Омбудсмена (скриншот)

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Facebook-аккаунты Виктора Дяченко, Омбудсмена, комментарии под его публикацией, Telegram Полиции Киевской области.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Жизнь
ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами
ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами