На Верку Сердючку пожаловались за песни на русском: что говорят полиция и украинцы (фото)

Андрей Даникло оказался в центре скандала из-за исполнения русскоязычных песен во время концерта в Киевской области. Дошло до жалоб и заявлений в полицию.

Как отреагировали правоохранители и что пишут в сети, рассказывает РБК-Украина.

Что известно о скандале с Данилко

Накануне, 13 июня, Верка Сердючка дала концерт в "Осокоре" на Осокорках, на котором в частности исполнила свои русскоязычные хиты. Видеоролики с выступления взбудоражили сеть.

Многим не понравилось, что в разгар полномасштабной войны украинский артист продолжает петь на русском языке. Дошло до жалоб.

Так, журналист "Суспільного" Виктор Дяченко обратился к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

На Сердючку пожаловались за русскоязычные песни (скриншот)

Омбудсмен тоже не стал молчать. Он отметил, что с 2023 года в Киеве официально действует мораторий на публичное использование музыкального продукта на русском языке.

По его словам, в выступлении Сердючки присутствуют признаки нарушения статей 23 и 29 ЗУ Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и во время публичных мероприятий.

"Русскоязычным песням не место в украинской столице", - подчеркнул Омбудсмен.

Также в своей заметке Уполномоченный напомнил, что языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.

Он принял решение провести государственный контроль в отношении организатора события и обратился в Нацполицию, чтобы там должным образом отреагировали.

Комментарий Тараса Креминя (скриншот)

Как отреагировала полиция

Полиция области заявила, что устанавливает обстоятельства происшествия, которое произошло на концерте.

Они зарегистрировали сведения в Единый учет регистрации заявлений. Сейчас продолжается проверка.

Комментарий полиции (скриншот)

Как отреагировали в сети

Мнения пользователей разделились: одни согласны, что нужно привлекать к ответственности нарушителей языкового закона и не допускать выступлений с русскоязычными песнями, особенно во время войны, а другие имеют противоположное мнение.