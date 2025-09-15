"Ветер надежды" и "Я - живая река" на украинском! Власова обновила культовые хиты (видео)

Певица Евгения Власова устроила громкий камбэк на украинской сцене. На фестивале "Покоління" артистка исполнила легендарные песни "Ветер надежды" и "Я - живая река", но уже на украинском языке.

Как выступила Власова и как теперь звучат ее культовые хиты, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из ее Instagram.

Каким было выступление певицы

В последние годы Евгения почти не появлялась на сцене. Но 14 сентября Власова выступила перед большой публикой и поразила сюрпризом.

Звезда перевела свои хиты и сорвала громкие аплодисменты, когда исполняла треки. И теперь вместо "ветра надежды" Власова поет про "вітер надії" и "живу ріку" вместо "живой реки".

Что известно о Власовой

Певица родилась 8 апреля 1978 года в Киеве. В детстве училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а впоследствии окончила Киевский институт музыки имени Р. Глиера. Широкую известность получила в конце 1990-х, когда ее песни "Ветер надежды", "Я - живая река" и стали радиохитами. В 2001-м получила премию "Песня года", а ее клипы не сходили с эфира "Территории А" и ведущих телеканалов.

В 2009 году жизнь певицы резко изменилась. Сначала появились слухи, что у певицы обнаружили онкологическое заболевание. Она долго молчала и только через несколько лет после этого рассказала, что перенесла операцию, но о раке речь не шла.

У нее есть дочь Нина, которую артистка воспитывает вместе с бывшим мужем, продюсером Дмитрием Костюком. При этом Власова отмечает, что не скучает по большой сцене и не жалеет, что "исчезла" с "радаров".