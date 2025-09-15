ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Ветер надежды" и "Я - живая река" на украинском! Власова обновила культовые хиты (видео)

Понедельник 15 сентября 2025 16:41
UA EN RU
"Ветер надежды" и "Я - живая река" на украинском! Власова обновила культовые хиты (видео) Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Полина Иваненко

Певица Евгения Власова устроила громкий камбэк на украинской сцене. На фестивале "Покоління" артистка исполнила легендарные песни "Ветер надежды" и "Я - живая река", но уже на украинском языке.

Как выступила Власова и как теперь звучат ее культовые хиты, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из ее Instagram.

Каким было выступление певицы

В последние годы Евгения почти не появлялась на сцене. Но 14 сентября Власова выступила перед большой публикой и поразила сюрпризом.

Звезда перевела свои хиты и сорвала громкие аплодисменты, когда исполняла треки. И теперь вместо "ветра надежды" Власова поет про "вітер надії" и "живу ріку" вместо "живой реки".

Что известно о Власовой

Певица родилась 8 апреля 1978 года в Киеве. В детстве училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а впоследствии окончила Киевский институт музыки имени Р. Глиера. Широкую известность получила в конце 1990-х, когда ее песни "Ветер надежды", "Я - живая река" и стали радиохитами. В 2001-м получила премию "Песня года", а ее клипы не сходили с эфира "Территории А" и ведущих телеканалов.

В 2009 году жизнь певицы резко изменилась. Сначала появились слухи, что у певицы обнаружили онкологическое заболевание. Она долго молчала и только через несколько лет после этого рассказала, что перенесла операцию, но о раке речь не шла.

У нее есть дочь Нина, которую артистка воспитывает вместе с бывшим мужем, продюсером Дмитрием Костюком. При этом Власова отмечает, что не скучает по большой сцене и не жалеет, что "исчезла" с "радаров".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"