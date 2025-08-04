От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публики
Слава - вещь переменчивая. Те, кого еще вчера называли кумирами, сегодня оказываются под волной хейта, отменяются в соцсетях или вообще исчезают с экранов. Причины разные: скандалы, неосторожные высказывания, токсичное поведение или просто усталость аудитории.
РБК-Украина собрало 10 знаменитостей, которые прошли путь от всеобщего восхищения до критики и разочарования.
Шон Комбс (P. Diddy)
Падение рэпера и продюсера Шона Комбса стало одним из самых громких. Более 100 судебных исков и около 3000 обвинений в насилии, среди которых - торговля людьми, сексуальные преступления и избиения.
Даже если ему еще не вынесли приговор, его публичное лицо уже навсегда разрушено.
P. Diddy (фото: Википедия)
Крисси Тейген
Крисси была любимицей публики - за юмор, искренность и откровенность. Ее рецепты, посты в соцсетях и отношения с Джоном Леджендом вдохновляли многих.
Но скандал разразился, когда обнародовали ее старые сообщения к Кортни Стодден, в которых Тейген якобы поощряла девушку к самоубийству.
Несмотря на извинения и признание ошибок, аудитория уже начала смотреть на нее совсем иначе.
Крисси Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen)
Джоан Роулинг
Автор "Гарри Поттера", которая когда-то объединяла поколение детей, теперь потеряла значительную часть поддержки из-за своих трансфобных высказываний.
Ее комментарии, ретвиты и публикации по гендерным вопросам вызвали волну возмущения.
Хотя она остается легендой литературы, ее общественная репутация - глубоко омрачена.
Джоан Роулинг (фото: Википедия)
Арми Хаммер
Карьера Арми Хаммера стремительно обвалилась после 2021 года, когда ряд женщин выразили обвинения относительно его агрессивного, сексуально опасного поведения и абьюза.
Актер якобы озвучивал жуткие фантазии, проявлял жестокость и использовал свой статус против женщин.
После скандала он потерял контракты, агента и позицию в Голливуде. И хоть он пытается вернуться, образ идеального мужчины больше не актуален.
Арми Хаммер (фото: Википедия)
Канье Уэст
Музыкант, дизайнер и шоумен всегда был контроверсионной фигурой, но последние годы его поведение вышло за пределы эпатажа.
Публичная травля Пита Дэвидсона, антисемитские заявления, взгляды о "превосходстве белой расы", попытка стать президентом - все это окончательно разрушило его имидж.
Когда-то новатор в музыке, сегодня он ассоциируется с агрессией и нетерпимостью.
Канье Уэст (фото: Getty Images)
Кевин Спейси
Оскароносный актер, звезда таких фильмов, как "Красота по-американски", ранее был любимцем критиков и зрителей.
Но после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых несколькими мужчинами в 2017 году, его карьера остановилась.
Хотя суд признал его невиновным, Спейси потерял главную роль в "Карточном домике", а его репутация так и не восстановилась.
Кадр из фильма "На драйве"
Эллен Дедженерес
Ранее Эллен ассоциировалась с теплом, юмором и позитивом. Ее ток-шоу было синонимом доброты.
Но все изменилось после заявлений работников о токсичной атмосфере за кулисами: пренебрежение, издевательства и разрешения на моббинг в коллективе. Для зрителей, которые привыкли к ее улыбке, это стало шоком и ударом по доверию.
Эллен Дедженерес (фото: Википедия)
Билл Косби
Некогда "отец Америки" и звезда культового семейного сериала Билл Косби стал символом лицемерия.
После того как Ганнибал Бересс публично упомянул о его преступлениях, более 60 женщин выступили с серьезными обвинениями в сексуальном насилии.
Хотя один из приговоров был отменен, публичное мнение уже окончательное: Косби перестал быть тем человеком, которого когда-то все любили.
Билл Косби (фото: Википедия)
Леа Мишель
Актриса Леа Мишель, известная по роли Рэйчел Берри в сериале "Хор", стала символом яркой и талантливой молодежи.
Однако после завершения шоу в сети начали появляться рассказы ее коллег о непростой атмосфере на съемках.
В частности, актриса Саманта Мари Вейр обвинила Мишель в унизительном и токсичном поведении.
Ее охарактеризовали как эгоистичную "диву", которая пренебрежительно относилась к другим участникам проекта. У многих сложилось впечатление, что Леа играла не роль, а была собой.
Леа Мишель (фото: Википедия)
Джеймс Корден
Британский телеведущий и комик прославился благодаря юмору, карпул-караоке и доброжелательному имиджу.
Однако впоследствии в прессе начали появляться истории о его пренебрежительном поведении.
Самым громким стал случай, когда Кордена временно запретили пускать в ресторан в Нью-Йорке из-за плохого отношения к персоналу.
Оказалось, что за кулисами его "веселый парень" - это совсем другой человек.
Джеймс Корден (фото: Википедия)
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