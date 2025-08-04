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От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публики

Понедельник 04 августа 2025 09:00
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От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публики Крисси Тейген и Арми Хаммер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Слава - вещь переменчивая. Те, кого еще вчера называли кумирами, сегодня оказываются под волной хейта, отменяются в соцсетях или вообще исчезают с экранов. Причины разные: скандалы, неосторожные высказывания, токсичное поведение или просто усталость аудитории.

РБК-Украина собрало 10 знаменитостей, которые прошли путь от всеобщего восхищения до критики и разочарования.

Шон Комбс (P. Diddy)

Падение рэпера и продюсера Шона Комбса стало одним из самых громких. Более 100 судебных исков и около 3000 обвинений в насилии, среди которых - торговля людьми, сексуальные преступления и избиения.

Даже если ему еще не вынесли приговор, его публичное лицо уже навсегда разрушено.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиP. Diddy (фото: Википедия)

Крисси Тейген

Крисси была любимицей публики - за юмор, искренность и откровенность. Ее рецепты, посты в соцсетях и отношения с Джоном Леджендом вдохновляли многих.

Но скандал разразился, когда обнародовали ее старые сообщения к Кортни Стодден, в которых Тейген якобы поощряла девушку к самоубийству.

Несмотря на извинения и признание ошибок, аудитория уже начала смотреть на нее совсем иначе.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиКрисси Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Джоан Роулинг

Автор "Гарри Поттера", которая когда-то объединяла поколение детей, теперь потеряла значительную часть поддержки из-за своих трансфобных высказываний.

Ее комментарии, ретвиты и публикации по гендерным вопросам вызвали волну возмущения.

Хотя она остается легендой литературы, ее общественная репутация - глубоко омрачена.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиДжоан Роулинг (фото: Википедия)

Арми Хаммер

Карьера Арми Хаммера стремительно обвалилась после 2021 года, когда ряд женщин выразили обвинения относительно его агрессивного, сексуально опасного поведения и абьюза.

Актер якобы озвучивал жуткие фантазии, проявлял жестокость и использовал свой статус против женщин.

После скандала он потерял контракты, агента и позицию в Голливуде. И хоть он пытается вернуться, образ идеального мужчины больше не актуален.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиАрми Хаммер (фото: Википедия)

Канье Уэст

Музыкант, дизайнер и шоумен всегда был контроверсионной фигурой, но последние годы его поведение вышло за пределы эпатажа.

Публичная травля Пита Дэвидсона, антисемитские заявления, взгляды о "превосходстве белой расы", попытка стать президентом - все это окончательно разрушило его имидж.

Когда-то новатор в музыке, сегодня он ассоциируется с агрессией и нетерпимостью.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиКанье Уэст (фото: Getty Images)

Кевин Спейси

Оскароносный актер, звезда таких фильмов, как "Красота по-американски", ранее был любимцем критиков и зрителей.

Но после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых несколькими мужчинами в 2017 году, его карьера остановилась.

Хотя суд признал его невиновным, Спейси потерял главную роль в "Карточном домике", а его репутация так и не восстановилась.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиКадр из фильма "На драйве"

Эллен Дедженерес

Ранее Эллен ассоциировалась с теплом, юмором и позитивом. Ее ток-шоу было синонимом доброты.

Но все изменилось после заявлений работников о токсичной атмосфере за кулисами: пренебрежение, издевательства и разрешения на моббинг в коллективе. Для зрителей, которые привыкли к ее улыбке, это стало шоком и ударом по доверию.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиЭллен Дедженерес (фото: Википедия)

Билл Косби

Некогда "отец Америки" и звезда культового семейного сериала Билл Косби стал символом лицемерия.

После того как Ганнибал Бересс публично упомянул о его преступлениях, более 60 женщин выступили с серьезными обвинениями в сексуальном насилии.

Хотя один из приговоров был отменен, публичное мнение уже окончательное: Косби перестал быть тем человеком, которого когда-то все любили.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиБилл Косби (фото: Википедия)

Леа Мишель

Актриса Леа Мишель, известная по роли Рэйчел Берри в сериале "Хор", стала символом яркой и талантливой молодежи.

Однако после завершения шоу в сети начали появляться рассказы ее коллег о непростой атмосфере на съемках.

В частности, актриса Саманта Мари Вейр обвинила Мишель в унизительном и токсичном поведении.

Ее охарактеризовали как эгоистичную "диву", которая пренебрежительно относилась к другим участникам проекта. У многих сложилось впечатление, что Леа играла не роль, а была собой.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиЛеа Мишель (фото: Википедия)

Джеймс Корден

Британский телеведущий и комик прославился благодаря юмору, карпул-караоке и доброжелательному имиджу.

Однако впоследствии в прессе начали появляться истории о его пренебрежительном поведении.

Самым громким стал случай, когда Кордена временно запретили пускать в ресторан в Нью-Йорке из-за плохого отношения к персоналу.

Оказалось, что за кулисами его "веселый парень" - это совсем другой человек.

От обожания к хейту: 10 звезд, которые потеряли любовь публикиДжеймс Корден (фото: Википедия)

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