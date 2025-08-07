Виктор Розовый продолжает слушать российскую музыку: кто есть в его плейлисте

Комик и ветеран Виктор Розовый поделился, что не отказался от прослушивания русскоязычной музыки. Более того, он открыто рассказал, кого именно из артистов продолжает слушать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды "Лиги смеха".

Какую российскую музыку до сих пор слушает Розовый

По словам Розового, в его плейлисте есть трое исполнителей, которые поют на русском.

Среди них - Тимур Муцураев, чьи композиции, как утверждает артист, вдохновляли многих украинцев участвовать в войне против России.

Еще одна группа в музыкальной подборке - киевский скримо-коллектив Date Rape, который прекратил существование еще до 2014 года.

Несмотря на то, что его песни исполнены на русском, сама группа является украинской.

Также Розовый слушает исполнителя Megawombat (бывший Missis Garrisson) - белорусского рэпера, который, по словам ветерана, поддерживает Украину.

Виктор Розовый слушает российскую музыку (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, с началом полномасштабного вторжения России юморист Виктор Розовый присоединился в ряды Вооруженных сил Украины и стал на защиту государства.

Однако 21 марта 2024 года он получил серьезное ранение - во время минометного обстрела осколок пробил ему шлем и попал в голову.

После инцидента Розового оперативно эвакуировали с передовой и доставили в больницу в Днепре.

Там медики извлекли осколок из его черепа, а затем провели повторную операцию, во время которой установили титановую пластину.

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

По словам артиста, сначала врачи не верили, что он выживет, ведь травма была чрезвычайно тяжелой.

Сейчас Виктор находится на реабилитации. У него нарушена моторика левой руки и ноги.

Он уже делает первые шаги, но восстановление идет медленно и сложно.

Несмотря на это шоумен настроен оптимистично - верит в постепенное выздоровление, хотя осознает, что полностью восстановить здоровье ему, скорее всего, не удастся.

Розовый признается, что считает себя счастливым - лишь чудом остался живым после пережитого.

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)