"Он не моя собственность". Невзоров ответил, как отнесется к мобилизации сына в Украине

Как сообщает РБК-Украина , об этом публицист рассказал в интервью россиянину Дудю.

Что сказал Невзоров о своем сыне

Журналист, который открыто выступает против политики Кремля после полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявил, что его сын Александр имеет украинское гражданство.

"Насколько я знаю, да, он является гражданином Украины", - отметил он.

Когда юноше исполнится 25 лет, его могут мобилизовать в ряды ВСУ. И знаменитый отец это прекрасно понимает.

По словам журналистка, он не собирается влиять на решение сына становиться на защиту Украины от российских оккупантов или нет.

"Он сам будет делать выбор, он не моя собственность. Управлять или указывать ему я не буду. Он абсолютно свободный человек, который сам строит свою судьбу. Я ему говорил: "Мне все равно. Иди хоть в попы, если тебе вдруг захочется", - заявил он.

Невзоров рассказал, какой совет даст сыну, если того призовут в армию.

"Я посоветую решать самому. Это то решение, которое человек должен принимать исключительно самостоятельно", – сказал он.

Также он поделился, как отнесется к сыну, если тот решит уклониться от службы.

"Мое отношение к нему ничего не изменит", - добавил он.

Что Невзоров думает о мобилизации в Украине

Анализируя ситуацию с мобилизацией, Невзоров отметил, что самые смелые и мотивированные ушли на фронт в первые дни войны. А те, кто остался, должны быть мобилизованы согласно действующему законодательству.

"И сейчас там остались те люди, которые должны быть просто мобилизованы путем действующих порядков. Они должны быть мобилизованы", - отметил он.

Он также добавил, что думает о случаях принудительной мобилизации в армию.

"Война - это штука, на которую надо идти самому. Это когда ты резко, дерзко, не задумываясь, идешь в этот бой, не дожидаясь повесток и не дожидаясь каких-то необходимостей. Я имею в виду необходимости казенного характера", - отметил он.

"Но если ты этого не сделал в первый год, во второй год, в третий год, если ты пытаешься отсидеться, то, ну, наверное, не стоит удивляться тому, что за тобой придут", - добавил журналист.

На вопрос, присоединился бы он к армии, если бы не возраст, Невзоров ответил, что полезен на своем месте.

"Я способен больше сделать для Украины в том качестве, в котором нахожусь. Понятно, что я не боюсь войны. Я их прошел семь штук. Понятно, что меня не пугает даже сегодняшняя война и что дело не в страхе", - отметил он.

Что известно о Невзорове и его сыне

Александр Невзоров - советский и российский журналист, автор, публицист, блогер. После начала полномасштабного вторжения России в Украину осудил действия Кремля и покинул РФ.

В своих соцсетях активно освещает последствия российской агрессии. А в июне 2022 года вместе с женой получил украинское гражданство.

Сын Невзорова родился 10 февраля 2007 года в браке журналиста с Лидией Невзоровой.

Александр-младший занимается творческой деятельностью: работает аниматором, каскадером, сценаристом и гримером.

Также у Невзорова есть дочь Полина, которая оказалась путинисткой и ненавистницей украинцев.