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Ослик из "Шрека" получит собственный фильм: Эдди Мерфи раскрыл эксклюзивные детали

Понедельник 28 июля 2025 14:51
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Ослик из "Шрека" получит собственный фильм: Эдди Мерфи раскрыл эксклюзивные детали Ослик из "Шрека" получит собственный фильм (кадр из мультфильма)
Автор: Катерина Собкова

Вселенная "Шрека" продолжает удивлять! После долгожданной премьеры "Шрека 5" на экраны выйдет сольный фильм про одного из самых любимых персонажей франшизы - Ослика. Эдди Мерфи, который озвучивает этого харизматичного героя, эксклюзивно подтвердил эту информацию, раскрыв сенсационные детали о начале производства и сюжете будущей ленты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ScreenRant.

Расширение вселенной "Шрека": новые приключения и временной скачок

Фанаты "Шрека" с нетерпением ожидают пятой части франшизы, трейлер которой вышел в феврале 2025 года. Он подтвердил значительный временной скачок в сюжете, где дочь Шрека, которая уже стала подростком, озвучит Зендая.

Однако, кроме основной серии, DreamWorks Animation планирует углубить историю одного из ключевых персонажей - Ослика.

В отличие от Кота в Сапогах, который уже имеет два успешных спин-оффа, Ослик до сих пор не получал собственного проекта. Эта ситуация изменится. В интервью изданию ScreenRant Эдди Мерфи сообщил, что актеры все еще работают над озвучкой "Шрека 5", но самое главное - работа над фильмом об Ослике начнется уже в сентябре этого года!

"Мы все еще в студии, озвучиваем "Шрека". А в сентябре начинаем работать над фильмом об Ослике. Это займет примерно три года, хотя над "Шреком 5" мы работаем уже около двух лет", - подтвердил Эдди Мерфи.

Что ждать от сольной истории Ослика: семья "дронки" и непревзойденный юмор

Эдди Мерфи также раскрыл, что будущий проект об Ослике будет полнометражным фильмом, похожим на "Кот в сапогах". Это будет его "собственная маленькая история", которая, по словам актера, будет иметь "смешной сюжет".

Центральное место в нем займет уникальная семья Ослика: его жена-Драконица и их дети, которые являются гибридами - наполовину драконами, наполовину ослами, так называемыми "дронки". Эта концепция обещает непревзойденную порцию юмора и неординарных приключений, которые всегда были визитной карточкой франшизы "Шрек".

Значение спин-оффа для вселенной "Шрека"

Создание сольного фильма об Ослике имеет огромный потенциал для расширения и обновления вселенной "Шрека". Успех "Кота в сапогах: Последнее желание" (2022), который поразил зрителей стилизованной 3D-анимацией и глубоким сюжетом, демонстрирует, что франшиза может успешно экспериментировать с визуальным стилем и нарративом. Это дает надежду, что фильм об Ослике также получит свежий художественный подход.

Ослик всегда был ключевым персонажем в саге о Шреке, выполняя роль его верного спутника задолго до появления Кота в Сапогах. Передача ему главной роли - это смелый, но перспективный шаг, который может предложить умный и оригинальный взгляд на сказку.

Украинские голоса Ослика: кто дублировал любимого героя

В Украине Ослик из "Шрека" говорил многими голосами, добавляя персонажу особого колорита для украинских зрителей.

Первым его озвучил Николай Боклан в 2006 году на студии Postmodern Postproduction. В 2017-м свой голос Ослику подарил Дмитрий Гаврилов для нового дубляжа той же студии.

Среди других актеров, которые озвучивали Ослика, стоит выделить Максима Кондратюка в многоголосом закадровом озвучивании студии "1+1".

А в 2009 году Юрий Ребрик взял на себя все мужские роли, включая Ослика, в двухголосой закадровой озвучке от "Нового канала.

Также Роман Чупис озвучивал Ослика в многоголосой закадровой озвучке студии "Так Треба Продакшн" в 2011 году.

Это подчеркивает глубокое интегрирование франшизы "Шрек" в украинское культурное пространство, что делает анонс сольного фильма об Ослике еще более значимым для наших зрителей.

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