"Какой красивый". Тарас Цимбалюк показал первые фото со съемок "Холостяка"
Украинский актер Тарас Цимбалюк сообщил о начале съемок 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" и показал первые фото.
35-летний Холостяк очаровал изысканным образом. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
На первом фото Цимбалюк предстает в элегантном белом костюме с бабочкой, а рядом с ними позирует ведущий Григорий Решетник в классическом черном смокинге.
"Теперь официально: съемки "Холостяка" начаты! Уже этой осенью", - прокомментировал актер.
Тарас Цимбалюк в образе Холостяка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
У себя в сториз он также поделился забавным кадром со съемок с ведущим проекта, который будет его поддержкой в путешествии по поиску любви.
Цимбалюк и Решетник (скриншот)
На официальном канале СТБ также появились первые кадры со съемок романтического шоу.
Съемки 14-го "Холостяка" начаты (фото: instagram.com/stbua)
Где снимают новый сезон "Холостяка"
Первой локацией нового сезона стал загородный парково-отельный комплекс Chalet Equides.
Здесь создали торжественную атмосферу с красной дорожкой, по которой, вероятно, будут шагать участницы шоу.
Как отреагировали в сети
Актера засыпали комплиментами за стильный образ. Также звездные коллеги и друзья выразили поддержку.
- "Держись Тарасик", - написала Наталья Денисенко.
- "Крутой. Думай сердцем - я всегда рядом", - отметил Григорий Решетник.
- "Какое хорошее место вы выбрали", - добавила Анна Буткевич.
- "Удачи, друг", - поддержал режиссер Алексей Комаровский.
Что еще пишут в сети:
- "Буду смотреть 100 %. Желаю успешных съемок".
- "Я не успела подать заявку".
- "Ох, уже предчувствую, что выпуск с вами будет огонь. Жду с нетерпением!"
- "Ну это пожар. Хороший Холостяк".
- "Удачи! Чтобы повезло встретить ту единственную".
- "Я даже ради такого куплю телевизор".
Нашлись и те, кто не разделил энтузиазма по поводу нового сезона:
- "Не знаю зачем это все. Лучше бы на эти деньги дронов накупили. А снимали уже после войны!"
- "Боже, как жаль такая любовь была со Светланой. Такая пара. Никогда не могла поверить, что они разойдутся".
- "Рассматриваю это просто как шоу. Цимбалюк хороший человек, но, как по мне, бабник еще тот. Поэтому в искренность и правдивость чувств на этом шоу не ожидаю. Можно смотреть как развлекательную программу".
- "Зачем это шоу, некуда деньги девать? Так направьте те средства на ВСУ, благотворительность, детские дома. Не понимаю, для чего вся эта публика. В стране война".
Почему Тарас Цимбалюк стал новым Холостяком
Имя героя 14 сезона проекта объявили еще в апреле этого года. Впоследствии Тарас объяснил, почему решился на участие в реалити-шоу.
На это решение повлияло несколько факторов. К тому времени он уже разошелся со своей девушкой Светланой Готочкиной и верит, что здесь сможет найти человека, который повлияет на его личную жизнь.
Кроме того, для актера этот проект является новым вызовом и телевизионным опытом, который позволит соединиться со зрителем в необычном амплуа.
"Я знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" - любимый проект на ТВ, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы", - признался он.
Напомним, 14-й сезон "Холостяка" должен выйти на экраны уже осенью 2025 года.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Тараса Цимбалюка и СТБ.