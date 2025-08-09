Ей было 15: экс-фанатка Темляка показала "недетскую" переписку с актером (фото и видео)

На фоне скандала вокруг актера Константина Темляка , бывшая избранница которого публично обвинила его в абьюзе, всплыли новые детали. Еще одна девушка заявила, что звезда сериалов писал ей непристойные вещи и присылал "нюдсы", когда ей было всего 15 лет.

Что Темляк писал девушке

Так, в ответ на шокирующие Stories Анастасии Соловьевой, которая решилась рассказать о насилии со стороны Темляка, своим признанием поделилась певица Manita. Она заявила, что познакомилась с Константином и начала с ним общаться, когда ей было 15 лет.

"После двух лет молчания в отношении Константина Темляка я бы очень хотела обсудить эту ситуацию. Сейчас Настя очень много вам рассказала о нем. У меня очень большая с ним история была. Мне было 15 лет и я приезжала время от времени в Киев, ходила в театр на Подоле, очень мечтала стать актрисой и дружить с актерами. Потому что я невероятно вдохновлялась этими людьми", - начала свою историю девушка.

"И конечно, как подросток, как очень была заинтересована в общении. Но, к сожалению, произошла такая ситуация, что Константин проявил очень много внимания ко мне. И таким образом произошла ситуация, где Константин рассказывал, как бы он хотел бы меня в**бать, извините, в театре. Сейчас он извинился, но честно - это сложно", - добавила она.

На скриншотах переписки, отрывки которой сохранила певица, можно увидеть не только текст с непристойными фантазиями. Также там можно заметить "кружочки" с видео. И там, кроме полового органа, еще есть лицо автора таких роликов.

Актер Темляк попал в громкий скандал (скриншоты)

Также девушка показала скриншот того самого извинения, о котором шла речь в ее видео.

"Привет, в контексте всех событий, которые происходят в инстаграме - я хотел бы извиниться перед тобой, если когда-то мог тебя чем-то обидеть. Я очень ценю свою семью сейчас. Я очень хотел бы, чтобы на меня никто не обижался. Прости меня, если я мог тебя обидеть", - было написано в сообщении.

Сама певица отметила, что получила извинения только после того, как скандал попал в соцсети и о нем многие узнали.

"Сейчас я не держу зла, но просто страшно, что люди продолжают думать, что это ангел", - резюмировала она.

Бывшая фанатка Темляка показала переписку (скриншот)

Ни Темляк, ни его жена, пока что слова певицы не комментировали.

Скандал вокруг Темляка - что произошло

Напомним, вечером 8 августа бывшая актера, фотограф Анастасия Соловьева, заявила, что больше не может молчать. Она рассказала об отношениях с Темляком, назвала его "абьюзером" и "нарциссом".

А еще Соловьева заявила, что актер ее избивал. Также она показала немало скриншотов, на которых были отрывки ее переписки с Константином. Были также и видео, на которых артист был агрессивным. После этого Темляк извинился публично, но сеть его слова не оценила.