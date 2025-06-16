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Запрещенные и опасные: 6 украинских актеров, которых боялась советская власть

Понедельник 16 июня 2025 09:15
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Запрещенные и опасные: 6 украинских актеров, которых боялась советская власть Эти актеры пугали советскую власть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В СССР годами подавляли украинскую культуру - язык, искусство и свободу самовыражения. Тех, кто имел смелость, нарушать эти нормы, преследовали, ограничивали и заставляли замолчать.

В материале РБК-Украина рассказываем об украинских актерах, которые своим творчеством пугали советскую власть.

Лесь Курбас (1887-1937)

Режиссер, актер и основатель театра "Березиль". Человек, который модернизировал украинскую театральную культуру. Сочетал наши традиции с европейскими формами и открыл путь к успеху многим выдающимся художникам.

Эксперименты в театре, поиск новых идей и глубинный национальный смысл постановок были расценены как отрыв от советской идеологии. После спектаклей "Народний Малахій" и "Мина Мазайло" на произведения Кулиша Курбаса убрали из театра "Березиль", а в 1933 году арестовали до 5 лет лагерей.

Даже в тех условиях он продолжал ставить пьесы. Однако уже в 1937-м был приговорен к расстрелу в Сандармохе. Его имя было запрещено на десятилетия и только в 1957-м реабилитировано.

Запрещенные и опасные: 6 украинских актеров, которых боялась советская властьЛесь Курбас (фото: Wikipedia)

Иван Миколайчук (1941-1987)

Киноактер, режиссер, сценарист и писатель. Был многогранным художником и прославился ролями молодого Шевченко в фильме "Сон" и Ивана в "Тінях забутих предків". Все, кто работал над последней картиной, привлекли особое внимание тогдашнего КГБ - Миколайчук не стал исключением.

Впервые его обвинили в национализме во время работы над фильмом "Анничка". Тогда на него написали донос и признали "идеологически враждебным". Сам Миколайчук настаивал, что он лишь патриот.

Картина "Білий птах з чорною ознакою", несмотря на международное признание, стала еще одним поводом для обвинений Миколайчука в "национализме". Ему начали активно препятствовать в работе.

Запрещенные и опасные: 6 украинских актеров, которых боялась советская властьИван Миколайчук (фото: Wikipedia/Серп75Дніпро)

Петр Вескляр (1911 - 1994)

Сначала на радио, а затем и на телевидении полюбился украинскому зрителю как Дед Панас, который читает сказки детям на ночь, часто собственного авторства. Усатый актер в вышиванке не понравился тогдашней "верхушке".

Украинская самобытность власть раздражала, поэтому они попытались закрыть программу или заменить Петра кем-то другим, однако возмущенные зрители забрасывали редакцию письмами и его возвращали. Но уже в 1988-м он таки исчез с экранов.

Фильмография Петра составляет более 20 картин, среди которых "Олекса Довбуш", "Лісова пісня", "Вій" и другие. У него была одна непростая для тех времен особенность - неспособность выучить русский, о которой он любил шутить.

Запрещенные и опасные: 6 украинских актеров, которых боялась советская властьДед Панас (скриншот)

Януарий Бортник (1897-1938) и Анна Бабиевна (1897-1979)

Украинский актер и режиссер, которого тоже уничтожила советская власть за проявления украинской самобытности. Он работал рядом с Лесем Курбасом, поэтому, как и другие выдающиеся деятели, был под прицелом тогдашней власти.

В 40 лет был осужден по безосновательным обвинениям в национализме и принадлежности к контрреволюционной организации. Его расстреляли в Киеве. После смерти имя актера было стерто из театральной истории и реабилитировано только в 1950-х годах.

Жену художника, актрису театра "Березиль", в то же время похитили и отправили в ГУЛАГ на 5 лет, где она постоянно подвергалась издевательствам. После освобождения она вернулась в театр, но бешеного успеха уже не достигла.

Запрещенные и опасные: 6 украинских актеров, которых боялась советская властьЯнуарий Бортник и Анна Бабиевна (коллаж: РБК-Украина)

Сергей Параджанов (1924-1990)

"Армянин, который сидел в русской тюрьме за украинский национализм" - так о себе говорил выдающийся режиссер и актер. Его "Тіні незабутих предків" прославили Украину на весь мир и стали настоящим феноменом кинематографа.

Параджанов имел уникальный кинематографический стиль, полный национального колорита, метафор и визуальной поэзии. Его работы часто противоречили советскому искусству, а критика власти и поддержка украинских художников только обостряли недоверие. Фильмы подвергались цензуре, а сам он был вынужден покинуть Киев из-за преследований.

В 1973-м его арестовали якобы за гомосексуализм, спекуляции и распространение порнографии. Не обходилось и без обвинений в антисоветской деятельности и украинском национализме. Отбывая наказание, он продолжал творить.

Запрещенные и опасные: 6 украинских актеров, которых боялась советская властьСергей Параджанов (фото: Wikipedia/Yuri Mechitov)

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При написании материала были использованы следующие источники: сайты uinp.gov.ua, wikiedia, tsdavo.gov.ua.

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