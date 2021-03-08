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Український співак у зеленій перуці перевтілився у примхливу дівчину (відео)

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 14:27
Український співак у зеленій перуці перевтілився у примхливу дівчину (відео) Юлік привітав жінок з 8 березня (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

У Міжнародний жіночий день 8 березня колишній учасник гурту DZIDZIO, відомий співак і шоумен Юлік (Назарій Гук) у веселий спосіб привітав українок зі святом.

Смішне відео, на якому Юлік пародіює примхливу дівчину, з'явилося сьогодні у Instagram-акаунті зірки.

На відео видно, як шоумен у яскравій зеленій перуці та з бокалом ігристого вина у руці в образі жінки святкує 8 березня і паралельно просить у свого чоловіка чи бойфренда 500 гривень "на бранч".

Коли просто милі прохання не отримують потрібного фідбеку, то героїня у грубому тоні каже: "Ну будь ласка". Після чого отримує бажане та продовжує святкування.

У такий спосіб Юлік побажав усім жінкам, мати надійний тил за спиною, щоб усі дівчата були щасливими не тільки у цей день, а й повсякчас.

"В кожного/ої таке точно було. Дівчата, з вашим днем. Сьогодні вам можна майже все! Цвітіть, пахніть та будьте щасливими", - написав Юлік у пості.

Юлік вітає жінок з 8 березня

"Безумовно, відео несе жартівливий характер, і будь-які збіги з реальністю вигадані", - додали у команді артиста.

До речі, Лілія Ребрик в прозорій сукні 8 березня зробила несподіване зізнання.

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