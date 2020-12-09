Міні-Італія під Львовом: як зануритися у атмосферу бароко, не виїжджаючи закордон

Макс Узол та Оля Манько завітали у Львівську область, а саме – в село Підгірці. Найчастіше туристи приїжджають туди, щоб подивитися Підгорецький замок, але не знають про ще одну красу, яка знаходиться в тих краях. Саме її й показали ведучі "Нового каналу" у своєму тревел-блозі.

"Костел Воздвиження – місце, куди, на жаль, не завжди доходять туристи. Але цей храм напряму пов`язаний із Підгорецьким замком, бо збудований у XVIII столітті за наказом його власника – коронного гетьмана Речі Посполитої Вацлава Жевуського. Костел мав стати йому усипальнею", – говорить ведуча.

Костел Воздвиження під Львовом (фото: кадр из видео)

Цей храм – чудова локація для весільної фотосесії. Макс та Оля під час зйомок теж зустріли пару наречених. Це й не дивно, адже атмосфера там панує дуже таємнича та чимось аристократична.

"Ви просто подивіться на ці колони, на ці скульптури. Насправді, є таке враження, що ти десь в Італії. До речі, це не дарма, бо костел будували в стилі італійського бароко і задумувався він, як копія храму в Турині. Тому можна сказати, що це така міні-Італія біля Бродів, у Підгірцях", – з захватом показала Манько.

Костел Воздвиження під Львовом (фото: кадр из видео)

Взагалі у цього костела дуже цікава й насичена історія. У післявоєнні роки його відреставрували, але використовували як підсобне приміщення для лікарні, яка розташовувалась у Підгорецькому замку. А потім радянська влада розташувала там склад для паливо-мастильних матеріалів, і це дуже пошкодило розпис, який є всередині церкви.

Костел Воздвиження під Львовом (фото: кадр из видео)

Також на храмі було вісім скульптур, а залишилося лише сім і одне порожнє місце. Восьму скульптуру зруйнували після Другої світової війни. Перша версія – в неї поцілив снайпер, а друга – артилерійський снаряд. До речі, всі статуї нагорі не рандомні – це покровителі родини Жевуських", – каже Оля.

Італія Італією, але зрештою Оля зрозуміла, чому для неї це місце таке знайоме та заворожуюче.

"Я зрозуміла, що мені нагадує цей костел. Це ж Домініканський собор у Львові, лише в мініатюрі. Цим мене дуже захоплює і дивує Україна. У якомусь маленькому містечку чи селі можна знайти такий величезний, красивезний костел у стилі італійського бароко", – поділилась ведуча.

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