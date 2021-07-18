Небезпечна Болгарія: ведучий розповів, які місця у країні варто обходити десятою дорогою

Куди відправитися подорожувати цього літа? Наприклад, в Болгарію! Крім красивих пляжів, тут можна подивитися cтародавнє місто, правда, відвідувати його туристам не рекомендують.

Ведучий Нового каналу Кирило Макашов розповів РБК-Україна, що вийшло після того, як він не послухав цю рекомндацію.

Справжнє вируючє болгарське життя найкраще шукати в містечку Пловдів, тут відчуваються реальні Балкани. Це одне із найстаріших міст Європи, навіть старше за Рим та Афіни. Це дуже затишне і атмосферне місце, але є в ньому і інша сторона, в Пловдиві знаходиться найбільший циганський район в Європі. Він отримав назву Століпіново і вважається одним з найнебезпечніших місць у світі.

Не та Болгарія, яку ви очікували побачити (фото: Новий канал)

Тут живуть 50 тисяч циган. Болгари цього району соромляться і обходять його десятою дорогою. Але з тих пір, як британський таблоїд DailyMail назвав Століпіново найгіршим напрямком для подорожей, кожен поважаючий себе турист-екстремал хоче сюди потрапити, вважає Кирило.

Близько 40 років тому ромам видали безкоштовні квартири в багатоповерхівках, щоб вони не влаштовували табори. Але для людей, які звикли кочувати, це було справжнім культурним шоком.

80% всіх європейських циган живуть в Болгарії та Румунії. Роми - цілих 10% населення Болгарії. У них є паспорти Євросоюзу, але живуть вони за своїми законами і правилами. Столипінове - це, по суті, циганське гетто, - розповів ведучий. - Це дуже-дуже брудний район. На вулицях валяються гори сміття, хоча поруч стоять сміттєві баки. За розповідями жителів, роми майже відразу спалили паркетні підлоги, ліфти здали на металобрухт, а сміття стали викидати прямо з вікон. Поки що уклад життя ромів не зміг поміняти жоден уряд.

А теперь захотелось на пляж? (фото: Новий канал)

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Чужинцю їхати в цей район ризиковано, тим більше з камерою. Тому Кирило взяв собі місцевого гіда, це обійшлося ведучому в 300 доларів. При цьому місцевим все одно не подобалося, що їх знімали на камеру, тому з деяких місць знімальній групі доводилося спішно їхати. Але не спробувати поспілкуватися з жителями Столипіново ведучий не міг, тому відправився на місцеву вуличну дискотеку, тутешні Роми люблять виставити величезні колонки у дворі і врубати музику так, щоб шибки тремтіли.

Відпочинок для тих, кому нудно по "все включено"? (фото: Новий канал)

- У Столипіновому страшно мені було тільки перші 10 хвилин. Так, брудно. Сміття скрізь. Але народ зовсім не агресивний. Незрозуміло, чи то вони самі по собі доброзичливі і всі ці рейтинги небезпечних місць - туфта, чи то мене просто врятувала домовленість мого гіда. Але головне, що залишився живий.