Де погуляти в Києві під час локдауну: топ місць від відомого тревел-блогера

Локдаун в Києві зірвав плани багатьох жителів міста, які хотіли до 9 квітня сходити на концерт, в театр або ще куди-небудь. Але все ж таки, посилення карантину - не привід позбавляти себе культурного відпочинку.

Так, тревел-блогер і ведучий реаліті "У кого більше?" Макс Узол опублікував у своєму Instagram підбірку найкрасивіших, на його думку, муралів Києва, які можна подивитися навіть під час карантину.

"Обожнюю Київ за його мурали - повністю розмальовані стіни. Взагалі люблю гуляти по столиці, піднімаючи очі і розглядаючи все навколо. Так от, щоб ви теж могли помилуватися гігантськими картинами, ділюся з вами топ-10 моїх улюблених муралів Києва. Зберігайте, щоб зробити вашу наступну прогулянку яскравішою", - каже ведучий Нового каналу.

"Гімнастка" на Стрілецькій (координати: 50.453536941661184, 30.511862839897077)

Це район Золотих Воріт, який я називаю районом дипломатів і муралів. Тому що вони там мало не в кожному дворі.



Дітвора на Стрілецькій

Дуже незвичайний мурал. До речі, у тому ж дворі, на сусідньому будинку.



"Конвалії" - найбільша Леся Українка в Україні, яку я бачив (координати: 50.45167313628691, 30.51027653989701)

Шукай її на перехресті Рейтарської і Стрілецькій.



"Час змін" (координати: 50.45436967239311, 30.512997211061766)

Там же, на Стрілецькій. Найяскравіший мурал району! До речі, прямо на будівлі, де знаходиться офіс Дзідзьо.



Павло Скоропадський (координати: 50.44509827947806, 30.491776097567328)

Красується на Старовокзальній. Прямо по дорозі до залізничного вокзалу.



"АТОшник" на станції метро "Осокорки" (координати: 50.39527533747526, 30.61622026872994)

А це просто вау! Уявіть, розмальована ціла станція метро. Там - аж 8 малюнків. Але саме цей найбільше мені "зайшов". На ньому - мій земляк Володимир Донос (з Полтавщини). Він шкільний вчитель з Гадяча. В АТО його батальйон попав в засідку, і він п'ять днів пролежав поранений в лісі. На щастя, вижив.



"Вимираючий кашалот" (координати: 50.44570831169898, 30.494526768732033)

Він "летить" на вулиці Жилянській.



"Герої Крут" на палаці "Україна" (координати: 50.419449651498056, 30.522037397566205)



Велосипедист (координати: 50.4488621414373, 30.505808201825264)

Київський велотрек на вулиці В'ячеслава Липинського, 15.



Україночка ("Відродження") на Андріївському узвозі (координати: 50.46156122914903, 30.51612263989736)



"Вісник життя" (координати: 50.451197973766504, 30.51289413989693)

Біля нього я провів найбільше часу. Зграя воронів на всю стіну в дворику з воронами на Рейтарській.