Де провести вихідні? 5 місць в Україні, про які ви точно не знали (фото)

Обираєте місце, де провести вікенд цими вихідними? Ведучі популярного шоу "Check-in Україна" на каналі НЛО TV Ілля Луценко та Євгеній Славкінський полегшили вам вибір. Вони зібрали добірку рекомендацій про місця, які заздалегідь відвідали.

Музей сучасного мистецтва у Луцьку

Ви знали, що в Луцьку знаходиться найбільший в Україні Музей сучасного мистецтва? Площа музею – 5000 квадратних метрів! Тут зібрані найвидатніші роботи українських художників 20-21 століття. Музей відкрили в цеху колишньої фабрики ще в 2016 році.

Це місце однозначно варто відвідати як поціновувачам сучасного мистецтва, так і тим, хто хоче більше дізнатися про автентичний український живопис та скульптури наших часів. В музеї є колекція картин сучасної української художниці Емми Андієвської. Окрім того, тут багато провокативних скульптур та картин з глибоким змістом.

Радимо виділити на відвідування музею не менше двох годин, адже тут є на що подивитися та над чим замислитися.

Музей сучасного мистецтва у Луцьку

Олеський замок на Львівщині

На Західній Україні чимало старовинних замків. Один із них - Олеський замок, який є одним із найбільш старовинних. Він був заснований ще на початку 14 століття! За свою довгу історію замок пережив кілька імперій. Тут навіть народився один із польських королів!

Олеський замок знаходиться в смт Олесько, Буського району, що на Львівщині. Добиратися сюди найзручніше зі Львова - трасою Київ-Чоп. Сам замок розташований на пагорбі, біля річки Ліберція. Вхід до замку для туристів коштує 20 гривень.

Радимо виділити на відвідини замку та його околиць кілька годин – з подвір’я відкривається неймовірний краєвид!

Олеський замок на Львівщині

Роупджампінг на "Арені-Львів"

Ця локація - не для слабкодухих! Якщо ви приїхали до Львова на вихідні, і бажаєте чогось більшого, ніж запашна кава та гастротур по знаменитим львівських закладах – ласкаво просимо до Львова екстремального!

Навіть в зимовий час екстремали з усієї України збираються на "Арені-Львів", щоб стрибнути з даху арени під наглядом професійних інструкторів. Справа в тому, що це єдиний в Україні критий стадіон, тому він не боїться холоду чи опадів. Екстремальний спорт практикується тут вже не перший рік – екстремали стрибають з альпіністським спорядженням з 34-метрової висоти. Вартість такого екстриму – 600 гривень.

Роупджампінг на "Арені-Львів"

Білі Скелі на Миколаївщині

Білі Скелі - це унікальний природний об’єкт, що знаходиться недалеко від Актівського каньйону на Миколаївщині. Приїхати сюди варто заради цікавих фото та неймовірного краєвиду, що відкривається звідси. Це місце не сильно відоме серед туристів - а дарма!

Раніше на місці скель був кар’єр, де видобували крейду (власне, звідси і колір скель). Нині будівництво зупинили, на радість туристам. Саме тому сюди часто приїздять місцеві задля того, щоб влаштувати пікнік чи просто погуляти тут. Звісно, локація більше підходить для відвідин у теплу пору року, тому краще майте це місце на увазі, коли плануватимете свої травневі вихідні!

Білі Скелі на Миколаївщині

Пам’ятник Дарту Вейдеру в Одесі

Здається дивним їхати в Одесу взимку, але цьому місту є чим вас здивувати навіть не в сезон! Ви точно не знали, що в Одесі встановили єдиний у світі пам’ятник герою "Зоряних війн" - Дарту Вейдеру. Обов’язково подивіться на нього, якщо збираєтесь відвідати це південне місто.

Пам’ятник знаходиться на вулиці Стовбова, 28. Пройти до нього можна через прохідну заводу Пресмаш. Під пам’ятником надпис: "Отцу нации от благодарных детей и пасынков". Найцікавіше в цій історії те, що пам’ятник встановлений на тому самому місці, де колись знаходився пам’ятник Леніну.