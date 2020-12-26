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Ці вражаючі місця обов'язково потрібно відвідати на Кіпрі: водоспади, "білі гори" та Олімп

Новость на русском → Кіпр, Субота 26 грудня 2020 11:00
Ці вражаючі місця обов'язково потрібно відвідати на Кіпрі: водоспади, "білі гори" та Олімп Що обов'язково подивитися на Кіпрі - читайте в нашому матеріалі (фото: pexels.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Кіпр – острів посеред Середземного моря, який так і вабить своєю красою та вічним теплом. Хочеться приїхати туди, щоб поплавати, поніжитися на сонечку та скуштувати різні місцеві смаколики. Окрім релаксу, варто ще поїздити та подивитися різні цікаві місцинки на острові.

Топ туристичних куточків, які обов'язково потрібно відвідати, радить нашим читачам ведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Дівчата" на Новому каналі Настя Івлєєва.

Містечко Лефкара і фірмова вишивка

Ці вражаючі місця обов'язково потрібно відвідати на Кіпрі: водоспади, &quot;білі гори&quot; та Олімп

Фірмова вишивка на Кіпрі (фото: прес-служба Нового каналу)

Це поселення – одне з найбільш живописних в гірській місцевості Кіпру. Його назва перекладається як "білі гори". Все через колір тамтешніх будиночків, які зроблені з білого вапняку.

"Це місто нереальної краси. Усі вулички абсолютно відрізняються одна від одної. Надзвичайно фотогенічна та романтична місцина. Але головна фішка не в цьому. Лефкара відома своєю особливою вишивкою, яка має однаковий вигляд з обох сторін. Кажуть, що у XV столітті сам Леонардо да Вінчі прогулювався вуличками та захоплювався роботою майстрів. Потім він купив ціле полотно й навіть зобразив його на своїй фресці "Тайна вечеря". Крім того, скатертинами з цією вишивкою прикрашали столи під час коронації британської королеви Єлизавети II", – ділиться Івлєєва.

Ці вражаючі місця обов'язково потрібно відвідати на Кіпрі: водоспади, &quot;білі гори&quot; та Олімп

Лефкара (фото: прес-служба Нового каналу)

Ведучій пощастило зустрітися з майстринею та підглянути процес, як створюються полотна. А ще навіть вдалося спробувати самій вишити кілька стібків. Можливо, і у вас буде така можливість під час подорожі на Кіпр?

Найдавніше село та найбільший водоспад Кіпру

Ці вражаючі місця обов'язково потрібно відвідати на Кіпрі: водоспади, &quot;білі гори&quot; та Олімп

Найбільший водоспад Кіпру (фото: прес-служба Нового каналу)

Селу Платрес більше тисячі років. За часів, коли Кіпром правили британці, саме тут любили відпочивати члени королівської сім`ї. А ще неподалік знаходиться найбільший водоспад острова Міломері.

"Розташований він у самому серці живописної гірської ущелини. Міломері в перекладі означає "мокре місце". На відміну від більшості водоспадів Кіпру, цей ніколи не пересихає. Вода стрімким потоком летить з висоти 15-ти метрів цілий рік. Наживо водоспад виглядає, наче кадр з якогось фільму. Неможливо повірити, що природа це зробила сама. Дуже надихаюче та творче місце", – розповідає ведуча.

Ці вражаючі місця обов'язково потрібно відвідати на Кіпрі: водоспади, &quot;білі гори&quot; та Олімп

Платрес (фото: прес-служба Нового каналу)

Кіпрський Олімп і захід сонця

Гора Олімбос – найвища точка Кіпру, висота якої – 1952 метри. Її називають місцевим Олімпом.

"Раніше місцеві жителі вважали, що тут живуть Боги. Не дивно, бо саме місце і вид, який відкривається з гори, – неймовірні", – каже Івлєєва.

Ведуча тревелу радить приїжджати туди на захід сонця, адже яскравий пейзаж, який там з`являється, не порівняти ні з чим. Хоча ні, Настя описала це, як "повітряний пиріг, з вишенькою зверху", де пиріг – це всі схили та густі дерева, а вишенька – жовтогаряче сонце, яке ховається за гори. Від фото неможливо відірвати погляду, а уявіть, як це все виглядає наживо…

Ці вражаючі місця обов'язково потрібно відвідати на Кіпрі: водоспади, &quot;білі гори&quot; та Олімп

Захід сонця на Кіпрі (фото: прес-служба Нового каналу)

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