Настя Паніна відверто розповіла про нові ролі і відносинах з чоловіком-актором

Анастасія Паніна зіграла експерта-криміналіста у новому серіалі "Шуша"

9 листопада на каналі "Україна" відбудеться прем'єра 16-серійного детективу "Шуша" про експерта-криміналиста Олександру Ладиніну, яка разом з командою оперативників розслідує найскладніші злочини.

Головну роль у новій картині виконала популярна актриса Анастасія Паніна. В інтерв'ю Lite вона розповіла про свою нову роль, стосунки з чоловіком-актором і сімейні традиції святкування Дня народження.

Настя, ваша героїня Шуша категорично проти будь-яких відносин, вона вся в роботі. Наскільки вам близька ця роль?

Вона, як і будь-яка дівчина, насправді жадає відносин, просто ретельно це приховує. Шуша колись була обманута молодим чоловіком, вирішила для себе поставити блок і не вдаватися ні в які авантюри щодо відносин. Тим не менше вона, звичайно, в глибині душі про це мріє, і це трапляється.

Мені вона не дуже близька – вона панянка жорстка, я набагато м'якша, зовсім по-іншому реагую на ті чи інші ситуації. Вона криміналіст, і це накладає відбиток на її особистість. Тим цікавіше для мене наблизитися до такого роду існування, спробувати розгадати її внутрішню історію і вдихнути в неї життя, якою я її бачу.

Якось готувалися до такої серйозної ролі?

Якоїсь особливої підготовки не було. Це специфіка нашого виробництва. Вона відрізняється від закордонної – вони там готуються роками. Тут ми працюємо в більш гарячих обставин, але у нас був криміналіст на майданчику, і це прекрасно. Спілкування з ним дуже допомагало в плані професійної етики, наприклад.

Якихось серйозних фізичних навантажень, біганини тут не було, все досить прийнятно, і ти можеш виконати все в силу своїх фізичних даних. Так, можеш подивитися документальне кіно, прочитати про це, але ніхто, як людина, що має до цієї професії безпосереднє відношення, тобі краще не допоможе.

Настя Паніна зіграє в серіалі "Шуша" (фото: прес-служба каналу "Україна")

На знімальний період "Шуші" припав ваш День народження. Які бажання загадали?

Чесно кажучи, найбільше бажання – це щоб близькі улюблені люди були здорові, щасливі і були поруч якомога довше. Це те, що я загадую і в свій День народження, і на Новий рік.

А в професійному плані?..

Це скоріше Новий рік. Але вони, як правило, трапляються протягом року – немає такого, що я сиджу і загадую, що треба зробити. Все по факту відбувається.

Як ви провели цей день? Чи є у вас традиція – обов'язково бути вдома, з сім'єю?

Провела цей день у колі родини, у мене був нарешті вихідний. Як правило, ми кудись їздимо, це вже останні 6-7 років у нас відбувається. Їдемо в якесь європейський місто або на море, як вдається. Цього разу сталося так, що у мене був єдиний вихідний, я полетіла додому на один день, ввечері відсвяткували і на наступний ранок я прилетіла на зйомки до Києва. Така професія. Головне – що побачила близьких.

У вас творча сім'я (чоловік Насті – популярний актор Володимир Жеребцов). Не виникає непорозумінь з цього приводу, не відчувається конкуренція, гонка?

Ми дорослі самодостатні люди, які там перегони можуть бути? Ми так рідко бачимося, що ще ганятися один за одним... Потрібно отримувати максимум задоволення від спілкування. Тільки Володя поїхав з Києва, як я приїхала. Сім'я – це не те місце, де треба бути конкурентними один для одного.

Настя Паніна в серіалі "Шуша" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ви з чоловіком знімалися разом у кіно. Як відчуття?

Це крутий досвід, і мені хотілося якомога частіше зніматися з Володею разом. Ми близькі люди, а у близьких людей є можливість мережива плести, як кажуть в акторській професії. Коли реально на півтонах можна вигадати якусь круту історію в кадрі. Цей біохімічний процес між двома людьми – а тим більше, якщо ви добре знаєте один одного – дуже важливий. Можна дуже філігранно це все зробити. Кілька проектів було у нас, сподіваюся, будуть ще.

Ваші стосунки почалися 10 років тому. Зараз у вас обох розвивається кар'єра. Але на початку цього шляху не думали, що, може, варто спершу стати на ноги, домогтися чогось?

Воно якось плавно одне в інше перетікало. Кар'єрний рух не заважав становленню сім'ї та народженню дитини. Це все разом досить гармонійно існує, безустановочно. Ти вже приймаєш обставини, як є, в залежності від цього вже варіюєш свою діяльність.

Настя Паніна (фото: прес-служба каналу "Україна")

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