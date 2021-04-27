Клопотенко представив рецепт приголомшливої паски а-ля панеттоне

Великдень 2021 вже не за горами і кожна господиня хоче порадувати своїх близьких смачним частуванням. Відомий кулінар Євген Клопотенко представив рецепт паски а-ля панетоне. Спробуйте приготувати і ви!

Для тіста вам знадобляться такі продукти

600 г борошна

1 пакет сухих дріжджів

150 г цукру (для більш солодкої пасхи додайте 50-70 г цукру)

120 мл йогурту (натурального)

220 мл води (теплої)

50 г вершкового масла

1 ст. л. маку

2 жовтки (+1 для змащування паски)

100 г родзинок

10 г ванільного цукру

1 ст. л. молока

1 ст. л. апельсинової цедри

1/2 ч. л. солі

Для глазурі:

100 г цукрової пудри

1-2 ст. л. лимонного соку

Як приготувати:

Борошно (600 г)просійте через сито. Яйця, вершкове масло і йогурт дістаньте з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. У невеликій ємності змішайте дріжджі (1 пакетик) з теплою водою (220 мл, близько 38 градусів), ванільним цукром (10 г) і половиною звичайного цукру (75 г). Накрийте кухонним рушником і залиште на 20 хвилин, щоб дріжджові бактерії активувалися. Завжди читайте рекомендації виробників на пакетиках щодо дозування.

У мисці змішайте 2 яєчних жовтки з рештою цукру (75 г), йогуртом (120 мл), розм'якшеним вершковим маслом (50 г) і сіллю (½ ч. л.). Додайте тонко натерту апельсинову цедру (1 ст. л.) і мак (1 ст. л.). Добре перемішайте лопаткою або вінчиком до отримання однорідної маси.

Додайте до суміші дріжджі, акуратно перемішайте і починайте додавати борошно невеликими порціями. Ви можете використовувати міксер або кухонний комбайн з насадками для замішування тіста. Готове тісто викладіть у велику миску, змащену рафінованою соняшниковою олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів приблизно на годину-півтори. За цей час тісто має значно збільшитися в розмірах.

Родзинки (100 г) змішайте із невеликою квлькістю цукрової пудри. Цей нехитрий прийом потрібен для того, щоб він рівномірно розподілився в усьому обсязі тіста. Почніть акуратно обминати тісто, додавши до нього родзинки. Розділіть тісто на ту кількість частин, що відповідає вашим формам. Головне, що ви повинні пам'ятати, форму для випічки потрібно заповнити не більше, ніж на третину. Розкладіть тісто формами, накрийте їх рушником і поставте в тепле місце без протягів на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до країв форми. Змастіть верхівки сумішшю одного жовтка з 1 ст. л. молока.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Використовуйте режим верхнього та нижнього нагріву. Встановіть форми з пасками на середній рівень духовки і випікайте протягом 30-45 хвилин (в залежності від параметрів духовки і розміру форми). Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

Готові паски дістаньте з духовки і дайте їм повністю охолонути у формах. Дістаньте паски і покрийте глазур'ю з суміші цукрової пудри (100 г) і лимонного соку (1-2 ст. л.). Посипте зверху тонкими полосками апельсинової цедри (1 ст. л.).