Переможниця скандального ТВ-шоу поділилася рецептом ідеальної шаурми: всього 20 хвилин!
Переможниця скандального українського ТВ-шоу від Нового каналу "Від пацанки до панянки" (четвертий сезон) Женя Мазур, яка нещодавно розлучилася із зайвими кілограмами, поділилася рецептом ідеальної шаурми.
Рецепт страви Женя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Готувати таку шаурму легко, просто і смачно. А головне, приготування займе не більше 20 хвилин. Дівчина додає в страву тільки корисні інгредієнти, і ніяких майонезів і кетчупів.
Інгредієнти для лаваша:
150 г курячого філе
1 шт. – листа лаваша
1 шт. – пекінської капусти
1 шт. – болгарського перцю
1 шт. – солоного огірка
1 шт. – свіжого огірка
50 г твердого сиру
50 г рослинної олії для обсмажування
Інгредієнти для соусу:
3 шт. – гілочок свіжого кропу
3 шт. – гілочок свіжого базиліка
50 г гірчиці
50 г сметани
Сіль, перець
Приготування:
- Шматочки філе обсмажте на сковороді.
- Наріжте овочі соломкою.
- Приготуйте соус. Поріжте зелень. До неї додайте: сметану, гірчицю, сіль і перець.
- Розкладіть лаваш. Намажте на лист соус. Розкладіть пекінську капусту. На неї викладіть курку. Зверху натріть сир. Потім викладіть інші овочі.
- Загорніть лаваш і обсмажте з двох сторін на сковороді або грилі.
Женя Мазур поділилася рецептом шаурми (відео: instagram.com/mongolo4ka)
Нагадаємо, що нещодавно Женю Мазур запідозрили в наркоманії, але дівчина все заперечує.