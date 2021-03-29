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Переможниця скандального ТВ-шоу поділилася рецептом ідеальної шаурми: всього 20 хвилин!

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 21:02
Переможниця скандального ТВ-шоу поділилася рецептом ідеальної шаурми: всього 20 хвилин! Фото: Переможниця ТВ-шоу "Від пацанки до панянки" Женя Мазур (instagram.com/mongolo4ka)
Автор: Світлана Мащенко

Переможниця скандального українського ТВ-шоу від Нового каналу "Від пацанки до панянки" (четвертий сезон) Женя Мазур, яка нещодавно розлучилася із зайвими кілограмами, поділилася рецептом ідеальної шаурми.

Рецепт страви Женя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Готувати таку шаурму легко, просто і смачно. А головне, приготування займе не більше 20 хвилин. Дівчина додає в страву тільки корисні інгредієнти, і ніяких майонезів і кетчупів.

Інгредієнти для лаваша:

150 г курячого філе
1 шт. – листа лаваша
1 шт. – пекінської капусти
1 шт. – болгарського перцю
1 шт. – солоного огірка
1 шт. – свіжого огірка
50 г твердого сиру
50 г рослинної олії для обсмажування

Інгредієнти для соусу:

3 шт. – гілочок свіжого кропу
3 шт. – гілочок свіжого базиліка
50 г гірчиці
50 г сметани
Сіль, перець

Приготування:

  • Шматочки філе обсмажте на сковороді.
  • Наріжте овочі соломкою.
  • Приготуйте соус. Поріжте зелень. До неї додайте: сметану, гірчицю, сіль і перець.
  • Розкладіть лаваш. Намажте на лист соус. Розкладіть пекінську капусту. На неї викладіть курку. Зверху натріть сир. Потім викладіть інші овочі.
  • Загорніть лаваш і обсмажте з двох сторін на сковороді або грилі.

Женя Мазур поділилася рецептом шаурми (відео: instagram.com/mongolo4ka)

Нагадаємо, що нещодавно Женю Мазур запідозрили в наркоманії, але дівчина все заперечує.

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